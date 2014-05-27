میزان مشارکت در 2 روز کمتر از 21 میلیون نفر/ اعتراض شدید ستاد صباحی به تمدید زمان انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، در بیانیه کمیته انتخابات مصر درباره علت تصمیم این کمیته برای تمدید یک روز دیگر برای رای گیری اعلام شده است تصمیم مذکور بر اساس اختیارات واگذار شده به این کمیته گرفته شده که قانون انتخابات هم بر آن تصریح می کند.

در این بیانیه آمده است تصمیم به تمدید زمان رای گیری برای یک روز دیگر به خاطر منافع رای دهندگان و دادن فرصت بیشتر به آنها با توجه به موج شدید گرما اتخاذ شده که کشور را در بر گرفته است و نیز در پاسخ به درخواست گروههای زیادی از مردم و برخی احزاب اتخاذ شده است.

اعتراض رسمی ستاد انتخاباتی صباحی و السیسی به تمدید زمان انتخابات

ستادهای انتخاباتی عبدالفتاح السیسی و حمدین صباحی به تصمیم کمیته انتخابات ریاست جمهوری مصر برای تمدید زمان رای گیری تا فردا چهارشنبه اعتراض کردند.

عبدالعزیز سالمان دبیرکل کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد درخواستهای حمدین صباحی و عبدالفتاح السیسی برای لغو تصمیم تمدید زمان رای گیری برای یک روز دیگر را رد کرده است.

وی اعلام کرد این اعتراضات از نظر قانونی درست است، اما کمیته بر اساس قانون انتخابات از حقوق سیاسی برای ساماندهی عملیات انتخابات برخوردار است.

این در حالی است که محمد بهاء شقه مشاور حقوقی ستاد انتخاباتی السیسی اعلام کرده است میزان حضور در انتخابات ریاست جمهوری به حدود 21 میلیون نفر رسیده است.

ستاد انتخاباتی حمدین صباحی اعلام کرده است تصمیم برای تمدید زمان گیری غیرقانونی است و ما را دچار شک و تردید کرده است.

طارق نجیده مشاور حقوقی ستاد صباحی اعلام کرد تمدید رای گیری تا فردا چهارشنبه غیر قانونی و فاقد مشروعیت است و دلایل پنهانی پس این تصمیم قرار دارد و ما را دچار شک و تردید می کند.

وی در گفتگو با شبکه ماهواره ای الیوم اعلام کرد شکایتهایی را تقدیم کمیته انتخابات کرده است اما هیچ تاثیری نداشته است.

طرفداران صباحی از وی خواسته اند در اعتراض به تمدید زمان رای گیری از رقابتها انصراف دهد.

این در حالی است که تصمیم تمدید زمان رای گیری برای یک روز دیگر با استقبال حامیان عبدالفتاح السیسی از جمله جنبش تمرد روبرو شده است.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی مصر از کشف یک بمب دست ساز خبر دادند که یک نوجوان 12 ساله آن را در کنار یک حوزه انتخاباتی در مدرسه العجمیین در الفیوم قرار داد و پا به فرارگذاشت.



تعداد واجدان شرایط رای دادن در دومین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، حدود 54 میلیون نفر هستند، اما بخش قابل توجهی از آنها طرفدار اخوان المسلمین هستند که آن را تحریم کرده اند و با تظاهرات مستمر خود بر نامشروع بودن انتخابات تاکید می کنند. شبکه الجزیره میزان مشارکت در انتخابات مصر را ضعیف توصیف کرده است.