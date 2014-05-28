156 تن کالا از طریق گمرک خراسان شمالی ترخیص شد

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارزش این میزان کالای ترخیص شده 376 هزار و 600 دلار بوده که از نظر ارزشی 43 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت تعداد 202 فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش 6 میلیون و 412 هزار و 714 دلار و ارزش وزنی 16 هزار و 101 تن از سوی این اداره کل صادر شده است.

جعفری در مورد میزان واردات کالا به خراسان شمالی گفت: در دوماهه اول امسال میزان واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 43 درصد رشد داشته است.

مدیر کل گمرک خراسان شمالی اظهار داشت: بیشترین میزان صادرات کالا از خراسان شمالی شامل کود اوره، سیمان، میله فولادی، پلاستیک جات، پودر کریستال، سنگ گرانیت عنوان کرد و گفت: همچنین بیشترین میزان کالاهای وارداتی به این استان طی این مدت شامل ملات نسوز و الکترود گرافیت بوده است.

این مقام مسئول در خصوص میزان امانات پستی در دوماهه نخست امسال گفت: تعداد بسته های ورودی به استان از طریق گمرک 33 بسته و میزان بسته های خروجی 31 مورد بوده که تعداد ورودی بسته ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد رشد و میزان بسته خروجی تغییری نداشته است.

وی بیشترین محتوای بسته های ورودی را پوشاک، سی دی، شکلات و دارو عنوان کرد و گفت: محتوای بسته های خروجی از استان نیز بیشتر به زعفران، پسته، آلو و آبنبات اختصاص داشته است.

جعفری گفت: مقصد بسته های خروجی بیشتر کشورهای استرالیا، امارات، انگلستان، آلمان و اتریش، آمریکا و سوئد بوده است.