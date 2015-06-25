  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ تیر ۱۳۹۴، ۷:۲۳

در سه ماهه نخست امسال؛

۱۹۰میلیون دلار کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شد/ افزایش ۴۳ درصدی

۱۹۰میلیون دلار کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شد/ افزایش ۴۳ درصدی

بجنورد- مدیرگمرک خراسان شمالی از صادرات ۱۹۰ میلیون دلار کالا از گمرک این استان طی سه ماهه اول سال جاری خبرداد.

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه ماهه نخست امسال مقدار ۵۰ هزار و ۹۳۴ تن کالا به ارزش ۱۹۱ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۴۴ دلار از گمرک این استان صادر شده است.

وی اظهار داشت: این میزان صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۴۳ درصد و از نظر وزنی ۴۲ درصد افزایش داشته است.

جعفری میزان کالای صادر شده در سه ماهه نخست سال گذشته را ۳۵ هزار و ۷۹۰ تن کالا به ارزش ۱۳۴ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۹ دلار عنوان کرد.

وی مهمترین کالاهای صادراتی را شامل کود اوره، میله فولادی، پلاستیک، ایزوگام، پودر کریستال ملامین، ماکارانی و سایر محصولات عنوان کرد.

مدیر گمرک خراسان شمالی با بیان اینکه اغلب کالاهای وارداتی استان نیز شامل برنج و فوم پلی استایرن بوده است، گفت: طی این مدت دو هزار و ۴۷۶ تن کالا  به ارزش سه میلیون و  ۸۳۷ هزار و ۶ دلار وارد این استان شده است.

به گفته جعفری واردات کالا در سه ماه نخست پارسال ۱۵۶ تن به ارزش ۳۶۷ هزار و ۶۰۰ دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان دارای جمعیتی بالغ بر ۹۱۰ هزار نفر است.

کد مطلب 2787046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها