۱۹۰میلیون دلار کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شد/ افزایش ۴۳ درصدی

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه ماهه نخست امسال مقدار ۵۰ هزار و ۹۳۴ تن کالا به ارزش ۱۹۱ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۴۴ دلار از گمرک این استان صادر شده است.

وی اظهار داشت: این میزان صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۴۳ درصد و از نظر وزنی ۴۲ درصد افزایش داشته است.

جعفری میزان کالای صادر شده در سه ماهه نخست سال گذشته را ۳۵ هزار و ۷۹۰ تن کالا به ارزش ۱۳۴ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۹ دلار عنوان کرد.

وی مهمترین کالاهای صادراتی را شامل کود اوره، میله فولادی، پلاستیک، ایزوگام، پودر کریستال ملامین، ماکارانی و سایر محصولات عنوان کرد.

مدیر گمرک خراسان شمالی با بیان اینکه اغلب کالاهای وارداتی استان نیز شامل برنج و فوم پلی استایرن بوده است، گفت: طی این مدت دو هزار و ۴۷۶ تن کالا به ارزش سه میلیون و ۸۳۷ هزار و ۶ دلار وارد این استان شده است.

به گفته جعفری واردات کالا در سه ماه نخست پارسال ۱۵۶ تن به ارزش ۳۶۷ هزار و ۶۰۰ دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان دارای جمعیتی بالغ بر ۹۱۰ هزار نفر است.