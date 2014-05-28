واکنش ستاره تیم ملی والیبال ایتالیا به دیدار با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ایوان زایتسف با اشاره به دو برد این تیم برابر برزیل در هفته نخست لیگ جهانی گفت: ما برای این پیروزی امیدوار بودیم. امسال میزبان مرحله نهایی رقابتهای لیگ جهانی هستیم و باید لیگ را قدرتمند شروع میکردیم. ضمن این که مسابقات جهانی لهستان را هم در پیش داریم.
وی در گفتگو با گازتا دلو اسپورت در خصوص بازی در زمین برزیل عنوان کرد: بازی مقابل هشت هزار تماشاگر برزیلی خیلی خوب بود. جو خیلی خوبی بود ولی برای من مبهم بود چون زبان آنها را نمیدانستم. البته در کل سفر به برزیل خوب بود.
ستاره روسیالاصل تیم ملی ایتالیا با اشاره به دیدار جمعه شب مقابل تیم ملی ایران در هفته دوم لیگ جهانی گفت: اغلب مقابل تیم ملی ایران بد بازی کردهایم. ما باید در بازی آخر هفته برابر ایران همانطور که در زمین برزیل بازی کردهایم به میدان برویم.
زایتسف در بخش دیگری از این گفتگوی خود به حضور در کنار خانواده خود برای گذران تعطیلات نیز اشاره کرد.
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