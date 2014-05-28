ایتالیا معادلات را برهم زد/ کار تیم ملی والیبال خیلی سخت است

جبار قوچان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شروع لیگ جهانی 2014 خاطرنشان کرد: به نظرم با این نتایجی که ایتالیا برابر برزیل گرفت کار تیم ملی ایران خیلی سخت‌تر شده است. روی کاغذ پیش بینی ما این بود که برزیل برنده شود ولی ایتالیا دو بازی را در خانه برزیل برد و معادلات را بر هم زد.

وی افزود: بازی در لیگ جهانی بسیار دشوار است. تیم ملی ایران در گروه سختی قرار دارد و حریفان ما مدعی قهرمانی هستند که این کار ما را سخت می‌کند. به نظرم باید سطح توقعات مردم را پایین آورد. با اراده‌ای که از سوی بازیکنان تیم ملی سراغ داریم من مطمئن هستم که در لیگ جهانی نتایج خوبی را کسب خواهیم کرد.

سرمربی فصل گذشته تیم میزان مشهد همچنین گفت: ولاسکو برای تیم ملی ایران زحمات زیادی کشید ولی قبول کنیم که از تدارکاتچی تیم ملی تا رئیس فدراسیون هم زحمت کشیدند تا تیم ملی موفق عمل کرد. بازیکنان می خواهند ثابت کنند که آنها هم در کنار ولاسکو نقش مهمی را ایفا کردند.

قوچان‌نژاد با اشاره به دیدارهای تدارکاتی تیم ملی یادآور شد: نمی‌شود نتایج بازی‌های تدارکاتی تیم ملی را ملاک قرار داد. مربی تیم ملی تغییر کرده و نگرش بازیکنان عوض می‌شود بنابراین یک خلا ایجاد خواهد شد که برای همین باید صبر کرد تا بازیکنان به شرایط جدید تاکتیکی عادت کنند.