آغاز پروژه ایران در ایتالیا/ همه در انتظار نخستین دستپخت کواچ

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ جهانی والیبال بعد از شگفتیسازی ایتالیا در هفته نخست و دو پیروزی متوالی این تیم در خاک برزیل از روز پنجشنبه وارد هفته دوم خود میشود. جایی که در گروه A برزیل میزبان لهستان است و یک روز بعد در شهر تریسته ایتالیا این تیم پذیرای ایران خواهد بود. این نخستین دیدار رسمی تیم ملی ایران با هدایت اسلوبودان کواچ است. مربی صربستانی که تاکنون سابقه هدایت یک تیم ملی را بر عهده نداشته و پس از حضوری موفق در تیم باشگاهی پروجای ایتالیا جایگزین خولیو ولاسکو شده است.
رویارویی تیمهای ایران و ایتالیا در سالهای اخیر همواره برای دو تیم چالش برانگیز بوده است. از روزی که تیم ملی در میلان ایتالیا با هدایت حسین معدنی تا یک قدمی شکست ایتالیا پیش رفته بود و در ست پنجم داور مسابقه جریان مسابقه را به سود حریف تغییر داد تا سال گذشته در جام قهرمان قارهها که تیم کشورمان با هدایت خولیو ولاسکو برابر این تیم برنده شد رقابت جالبی را بین این دو تیم شاهد بودهایم.
تیمهای ایتالیا و ایران این بار هم با انگیزههای زیادی برابر یکدیگر قرار میگیرند. ایتالیا که میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی 2014 را بر عهده دارد بعد از دو برد متوالی در خاک برزیل به دنبال انتقام شکستهای سال گذشته در لیگ جهانی و جام قهرمانان قارهها برابر ایران است. این تیم نسبت به چند ماه قبل پیشرفت محسوسی داشته و با وجود اینکه دیگر کریستین ساوانی را در ترکیب خود نمیبیند اما تیمی منسجم را روانه مسابقات کرده تا بعد از مدتها برای قهرمانی در لیگ جهانی یورش ببرد.
اما در آنسوی میدان تیم ایران دومین حضورش را در لیگ جهانی تجربه میکند. تیم کشورمان که سال گذشته پدیده این مسابقات لقب گرفته بود حالا دیگر خولیو ولاسکو را روی نیمکت خود ندارد و با مربی جوان خود اسلوبودان کواچ کار دشواری را با حریفان نامدار خود در گروه A دارد. بازیکنان کشورمان همواره نشان دادند که برابر ایتالیا خوب کار کردهاند و این بار به دنبال اثبات این هستند که به دنیای والیبال ثابت کنند درخشش سال گذشته ایران یک جرقه نبوده است.
سال گذشته در نخستین رویارویی دو تیم در لیگ جهانی تیم ایران با حساب 3 بر یک(25 بر 23، 25 بر 22، 22 بر 25 و 31 بر 29) این تیم را شکست داد و حالا همه ایرانیها انتظار تکرار این نتیجه را برابر این تیم پر افتخار والیبال جهان دارند. ایران نسبت به مسابقهای که سال گذشته برگزار کرد حمزه زرینی و فرهاد ظریف را به همراه ندارد ضمن اینکه رحمان داودی هم با تصمیم کواچ به تهران باز گردانده شد. ایتالیا هم نسبت به بازی سال گذشته دو تیم در لیگ جهانی، برتا، وتوری و ساوانی را در ترکیب اصلی خود ندارد.
اسلوبودان کواچ در دومین تدارکاتی تیم ملی برابر صربستان در بلگراد که با پیروزی 3 بر 2 میزبان همراه شده بود ترکیبی را به میدان فرستاد که به ادعای خودش قرار است در بازی با ایتالیا هم به میدان بروند. سعید معروف، شهرام محمودی، سیدمحمد موسوی، سامان فائزی، میلاد عبادیپور، فرهاد قائمی و عبدالرضا علیزاده(لیبرو) بازیکنانی بودند که برابر صربستان به میدان رفتند. در صورتی که مصدومیت عادل غلامی برطرف شده باشد ممکن است در پست دفاع میانی تغییراتی ایجاد شود.
بازی نخست تیمهای ملی ایتالیا و ایران از ساعت 23 به وقت تهران در سالن "پالا تریسته" شهر تریسته برگزار میشود.
برنامه کامل دیدارهای نخست تیمها در هفته دوم لیگ جهانی به شرح زیر است:
پنجشنبه 8 خرداد
* گروه A: برزیل - لهستان
جمعه 9 خرداد
* گروه A: ایتالیا - ایران
* گروه B: صربستان - روسیه
شنبه 10 خرداد
* گروه C: کانادا - فنلاند
* گروه D: فرانسه - ژاپن و آرژانتین - آلمان
* گر وه E: هلند - کرهجنوبی و پرتغال - جمهوری چک
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