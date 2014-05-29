به گزارش خبرنگار مهر، مائورو بروتو در نشست خبری پیش از مسابقه تیمهای ملی والیبال ایران و ایتالیا اظهار داشت: ما لیگ جهانی را بسیار عالی شروع کردیم و موفق شدیم پس از 15 سال برزیل را در دو مسابقه پیاپی شکست دهیم.
وی ادامه داد: کار سختی در گروه خود داریم زیرا باید با برزیل بهترین تیم جهان، ایران قویترین تیم آسیا و لهستان یکی از قدرتمندترین تیمهای والیبال جهان مبارزه کنیم.
سرمربی تیم ایتالیا خاطرنشان کرد: در رقابتهای امسال دو هدف داریم و میخواهیم هم در مرحله نهایی لیگ جهانی که میزبانی آن را بر عهده داریم و هم در رقابتهای قهرمانی جهان که در لهستان برگزار میشود نتایج خوبی کسب کنیم.
بروتو در پاسخ به این سوال که از کدام وجه تیم ملی ایران ترس دارید؟ گفت: من از همه جنبههای تیم ایران میترسم زیرا تیم بسیار خوبی است. سال گذشته سه بار با این تیم مسابقه دادیم و هر سه بازی نیز رقابتهایی بسیار سخت بود. انگیزه زیادی داریم که این بار ایران را شکست دهیم و خود را برای این مسابقه از نظر ذهنی آماده کردهایم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا خاطرنشان کرد: خیلی خوشحالم که در مقابل هواداران تیم خودمان بازی میکنیم اما میدانم که تعداد زیادی از ایرانیها هم مانند سال گذشته در سالن حضور پیدا میکنند و تیم خود را تشویق میکنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از بازگشت از برزیل بازیکنان ایتالیا برای مسابقه با ایران آماده هستند؟ گفت: همه بازیکنان کاملا آماده هستند و میتوانند در این بازی به میدان بروند.
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