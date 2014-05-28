به گزارش خبرنگار، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سیدطاهر طاهری جایگزین دکتر عربیان، دادستان اسبق دیوان محاسبات کشور شد تا به عنوان اولین استاندار دولت تدبیر و امید تجربیات دوران نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی را با سکانداری استانی همچون البرز که به دلیل مجاورت با پایتخت همواره آبستن تحولات بسیاری است، پیوند دهد و توان اقتصادی خود را برای فراهم کردن زیرساختهای تحول اقتصادی در استانی که به دلیل استقرار واحدها و شهرکهای صنعتی مختلف در سطح ملی و بین المللی معروف است، به کار گیرد. اما اولین انتصابات صورت گرفته از سوی وی در استان، پایه ای بر آغاز اختلافات میان نماینده تازه وارد دولت در استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی شد که خروجی آن خاطرات تلخ سالهای گذشته کرج به دلیل اختلافات میان فرمانداری کرج با نماینده مردم در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را زنده کرد. اختلافاتی که نه تنها منجر به رفع مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف نشد که موجب بالا گرفتن تب اختلاف و تنش های سیاسی در منطقه شد.

در نهایت پیگیری های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موجب شد دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت به کش و قوس های هشت ماهه میان نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی با نماینده عالی دولت خاتمه دهد و در چهارمین روز از خرداد 93 با کلیدداری چهارمین استاندار البرز که تنها چهار سال از تاسیس آن می گذرد، موافقت کند.

مطالبات بر زمین مانده البرز توجیهی ندارد

در شرایطی که مسئولان عالی استان بر سر ماندن یا نماندن بحث و چانه زنی می کنند، مطالبات بر زمین مانده بسیاری وجود دارد که به فرموده مقام معظم رهبری نیازمند «مدیریتی جهادی» است.

تعیین تکلیف قطار شهری کرج که بر اساس برنامه زمان بندی قرار بود در سال گذشته به صورت کامل اجرا شود مهمترین نیاز استان در حوزه حمل و نقل عمومی است که متاسفانه به دلیل عدم تامین اعتبارات مورد نیاز و اهمال پیمانکار طرح پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته است.

به گفته مجید سریزدی، سرپرست معاون فنی و عمرانی سابق استانداری البرز، از حدود 10 سال پیش که استارت اجرای طرح زده شد، تنها 15 کیلومتر تونل قطار شهری در کرج حفر شده که حفر این مقدار باید ظرف مدت 2.5 سال انجام می‌شد. در این راستا نتیجه حاصله در این پروژه به این معنی نیست که مدیران این حوزه کم کاری کرده یا آن طور که باید و شاید برای پیشبرد آن تلاش نکرده‌اند، بلکه ضعف مدیریتی و کمبود اعتبار باعث شده نه تنها این پروژه بلکه بسیاری دیگر از پروژه‌های عمرانی کرج با دشواری به سمت تکمیل و بهره‌برداری پیش بروند.

شهردار سالهای دور کرج معتقد است: بسیاری از مسائلی که امروز در حوزه پروژه‌های عمرانی استان به وجود آمده به دلیل نپرداختن به مشکلات و ضعف‌هایی بوده که از سالیان قبل در این حوزه وجود داشته و فکری برای حل آنها نشده است. برای اینکه پروژه قطار شهری کرج با سرعت بیشتری انجام شود، می‌بایست هم در حوزه نرم افزار یعنی مدیریتی و نگرشی و هم سخت‌افزار مثل اعتبارات و تجهیزات بازنگری‌هایی صورت گیرد.

وعده تکمیل طرح های دارای 80 درصد پیشرفت البرز در سال 93

ترافیک آزاد راه تهران- کرج که مسیر عبوری 11 استان غربی کشور است یکی از مهمترین معضلاتی است که بار اصلی آن بر روی دوش مردم کرج است. احداث اتوبان همت به عنوان یکی از راهکارهای مسئولان برای کاهش بار ترافیکی محور تهران- کرج پیشنهاد شد تا بتواند مردم را از دود و ترافیک ناشی از این محور رهایی بخشد. سید طاهر طاهری استاندار سابق البرز در بازدید از پیشرفت فیزیکی پروژه همت وعده داد با رفع معارضان این پروژه، فازهای بعدی سریع تر به بهره برداری رسیده و تا تابستان سال 93 به جهان نما برسد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این رابطه در صحن شورای شهر تهران از دولت تقاضا کرد ساخت و تکمیل ادامه اتوبان شهید همت - کرج را که یکی از مصوبات دولت بوده است، طبق مصوبه به پایان برساند.

علیرضا دبیر با بیان این که مدیریت شهری به تعهدات خود مبنی بر تکمیل بزرگراه شهید همت تا انتهای حریم شهر تهران واقع در گرمدره عمل کرده است، اظهار داشت: دولت همچنان عملیات تکمیل ادامه این بزرگراه را ناتمام باقی گذاشته است. علی رغم افزودن دو لاین (خط) به برخی از مسیرهای بزرگراه تهران – کرج همچنان مردم تهران دچار مشکلات ترافیکی در این بزرگراه هستند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا نیز در این رابطه خاطر نشان می کند: در دیدار با دکتر روحانی، مسائل مربوط به قطار شهری کرج و توسعه ناوگان ریلی، متروی تهران –کرج – هشتگرد، بهبود وضعیت حمل‌ و نقل جاده‌ای از قبیل تکمیل اتوبان همت، تکمیل اتوبان تهران شمال تا شهرستانک، راه ارتباطی هشتگرد به طالقانو تعریض اتوبان‌های استان البرز، حوزه صنعت و معدن و کشاورزی و توسعه شهرک‌های صنعتی و طرح‌های اشتغال‌زایی، رفع بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال استان، مباحث مربوط به ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و ساخت و تکمیل بیمارستان های استان، تسریع در اجرای طرح‌های گازرسانی و آبرسانی و تخصیص بودجه برای آن ها مطرح شد و رئیس جمهور نیز دستورات لازم را صادر کرد.

وی همچنین از وعده روحانی برای تکمیل طرح‌های بیش ‌از 80 درصد پیشرفت در سال 93 خبر داد و گفت: رئیس جمهور در نشست خود گفت که استان البرز به علت همجواری با استان تهران از جایگاه مهم و حیاتی برخوردار است، از این ‌رو دولت نگاه ویژه‌ای به این استان دارد.

حوزه صنعت نیازمند نگاه ویژه دولت است

استان البرز به عنوان استانی که بیش از 3.5 درصد صنایع کشور را در خود جای داده است پیش از هر عنوانی استانی صنعتی- گردشگری محسوب می شود که در سال «اقتصاد و فرهنگ» نیازمند عزمی جهادی است.

استان البرز دارای سه هزار و 100 واحد تولیدی و هزاران صنعتگر با برندهای معروف است که امروزه غلب این واحدهای با مشکلاتی مواجه شده اند. در این راستا مشکلات مشترک اغلب واحدهای تولیدی؛ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، تسهیلات عقب افتاده مصوبات بانکی، افزایش جرائم، نوسان و افزایش نرخ ارز، تورم، مشکلات بانکی، عدم دسترسی به مواد اولیه ارزان قیمت، مشکل تأمین مواد اولیه مورد نیاز خارجی، تأمین قطعات یدکی و بازسازی ماشین آلات، رکود تورمی، کاهش تولید و کاهش تقاضای بازار است که باید از سوی مسئولان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال؛ «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است، تدابیر اساسی اندیشیده شود تا البرز از کمای اقتصادی خارج شود.

آمایش سرزمین حلقه مفقوده تحول در البرز

طرح آمایش سرزمین، سند چشم اندازی از پتانسیل‌ها و امکانات مختلف این استان و نقشه راهی برای تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی است که به گفته معاون برنامه ریزی استانداری البرز این طرح نوعی دموکراسی اطلاعاتی استان به شمار می‌رود که نیازمند است اطلاعاتی جامع و کامل است.

استان البرز از جمله استانهای تازه تأسیس کشور است که روند شتابان و رو به توسعه ای را داشته است. در این راستا احصاء پتانسیل های استان در شرایط فعلی مستلزم تدوین سند آمایش سرزمین است که در حال حاضر در فاز مطالعه و جمع آوری اطلاعات است و تاکنون تنها 45 درصد از اطلاعات مذکور به دست آمده است.

بدون شک تهیه و تدوین این سند از جمله اولویتها و ضرورتهایی است که می طلبد مدنظر استاندار جدید البرز قرار گیرد تا بواسطه آن بتوان با دیدی باز نسبت به برنامه ریزی های آتی استان اقدام کرد.

موازی های فرهنگی در سال «فرهنگ» برچیده شود

حوزه وسیع و زیرساختی فرهنگ در استانی با قومیت های مختلف بیش از سایر استانهای کشور از حساسیت برخوردار است. استانی که با تقدیم 6 هزار شهید دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده است. کوچه پس کوچه های البرز یادآور ایثار و از خود گذشتگی والامقامان فراوانی است. کرج شهر فهمیده ها و آجرلوها... شهر شهیدان نژادفلاح... و هزاران شهید گلگون کفنی است که تاریخ دفاع مقدس خط به خط دلاوری های آن را در تقویم خود به یادگار دارد.

در چنین شرایطی مهندسی فرهنگی حلقه مفقوده ای است که نه تنها اثربخشی اعتبارات و برنامه های این حوزه را بی رنگ می کند بلکه خروجی آن نیز می تواند چراغ راه آینده باشد.

استان البرز به واسطه استقرار 22 مرکز ملی و بین المللی منهای مراکزی علمی آموزش عالی، از جمله ظرفیتهایی است که در سطح جهان شناخته شده است اما هیچگاه از توان آنها در راستای توسعه استان بهره گیری نشده است.

تاکید بر هویت علمی استان و پیوند میان مراکز علمی- تحقیقاتی با حوزه اجرا تدبیری است که می تواند فرهنگ البرز را از روزمرگی خارج کرده و ایده های نو را به پدیده تبدیل کند.

در این گزارش سعی شد در نگاهی گذرا به مطالبات و نیازهای ضروری استان اشاره شود تا بتواند در سایه تدابیر اتخاذ شده از سوی نماینده عالی دولت در استان کام مردم را از خدمات دولت تدبیر و امید شیرین کند.

به هر روی استان البرز امروز میزبان چهارمین استاندار خود است. امید می رود این روزها نیز که در کارنامه سید حمید طحایی ثبت و ضبط می شود دورانی توأم با تعامل و تفاهم بوده و نقش امید را در دل و ذهن مردم پررنگ کند.

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گزارش از شمسی یوسفی