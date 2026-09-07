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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا

بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا

آستارا- در این ویدئو تصاویری از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا را مشاهده می کنید.

دریافت 31 MB

ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6940591

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