https://mehrnews.com/x3cZJK ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6940591 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا آستارا- در این ویدئو تصاویری از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا را مشاهده می کنید. دریافت 31 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6940591 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار شالی و باران در روز ملی آستارا شهرداری آستارا در آمادهباش کامل همزمان با هشدار نارنجی هواشناسی بارش سیلآسا در رشت؛ معابر دچار آبگرفتگی شد آتشسوزی در پناهگاه حیات وحش آستارا مهار شد بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود ۱۲ قبضه اسلحه از شکارچیان آستارایی کشف و ضبط شد برچسبها آستارا بارش باران آبگرفتگی معابر
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