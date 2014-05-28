  1. استانها
  2. مرکزی
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۰۲

مقیمی:

نهضت نکوداشت مفاخر و مشاهیر در استان مرکزی آغاز شد

نهضت نکوداشت مفاخر و مشاهیر در استان مرکزی آغاز شد

خبرگزاری مهر استاندار استان مرکزی گفت: نهضت نکوداشت مفاخر و مشاهیر در استان مرکزی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین مقیمی صبح روز چهارشنبه با بیان این مطلب در کنگره بین المللی بزرگداشت آیت الله شهید سید مصطفی موسوی خمینی در شهر خمین افزود: استان مرکزی که از آن به عنوان پایتخت صنعتی کشور یاد می شود استانی نخبه پرور است که مشاهیر ارزشمندی را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده و امام خمینی(ره) به عنوان نگین این مشاهیر در سراسر جهان می درخشد.

وی با اشاره به تولد و تربیت مفاخر علمی، سیاسی، ادبی، هنری در استان مرکزی گفت: باید با برگزاری کنگره های علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و دینی مشاهیر و مفاخر ارزشمند این استان را به ایران و دنیا معرفی کرد.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی افزود: خیزش های سیاسی که امروز در دنیا در حال شکل گیری است ریشه در انقلاب اسلامی ایران و الگوگیری آزادیخواهان جهان از خمینی کبیر است.

وی اظهار امیدواری کرد: کنگره بین المللی بزرگداشت آیت الله سید مصطفی موسوی خمینی بتواند گوشه ای از ابعاد شخصیتی این مجتهد کمره ای را برای مردم ایران و نسل های بعد از انقلاب معرفی کند.

کد مطلب 2300374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها