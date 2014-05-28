پایان «پادشاهی کهن»

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز هم افسانه‌ها و قصه‌های کهن، جذاب و خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند. پیمان اسماعیلیان در رمان‌های سه‌گانه«پادشاهی کهن»، بار دیگر به ترجمه افسانه‌ها روی آورده است. پیش از این نیز مجموعه هفت‌جلدی«ماجراهای نارنیا» را به فارسی برگردانده بود. آن مجموعه نیز به افسانه‌ها می‌پرداخت و درشمار ادبیات فانتزی بود. اسماعیلیان، فانتزی را گونه‌ای ادبیات شب‌چره می‌داند و معتقد است: وقتی آدم‌ها از انچه هست لذت نمی‌برند به تخیل پناه می‌برند.

«اَب هورسن»، سومین جلد از رمان‌های سه‌گانه پادشاهی کهن، نوشته گارت نیکس با ترجمه پیمان اسماعیلیان از سوی انتشارات قدیانی منتشر شده است. اورانیس نابودگر، حالا آزاد شده و در زیر خروارها خاک پنهان نیست. او از بند سیاه‌چال زیرزمینی و بندهای جادویی‌اش گریخته و در پی فرار از قالب سیمین نیم‌کره‌هایی است که از هزاران سال پیش تاکون، نیروهای هولناک او را مهار کرده‌اند.

تنها لیرائل که به تازگی میراث‌دار«اَب هورسن» شده می‌تواند سد راه نابودگر شود. او و همراهانش، سگ بی‌ابرو و ماگت، باید خطر کنند و با و با راهنمایی کلیرها و بینش فوق‌العاده‌شان در هر دو قلمرو مرگ و زندگی، راهی برای شکست نابودگر پیدا کنند. پیش از ان‌که خیلی دیر شود و کار از کار بگذرد...

کتاب«سابریل»، عنوان نخستین رمان از سه‌گانه«پادشاهی کهن» است. سابریل، سالیان سال در ورای دیوارهای پادشاهی کهن، به دور از قدرت جادوی آزاد و مردگانی که حاضر نیبستند مرده بمانند، زیسته است اما اکنون، پدرش، اَب هورسون که جادوگر منشور است گم شده و سابریل برای یافتنش می‌باید دوباره به پادشاهی کهن بازگردد.

«لیرائل»، دومین جلد از رمان‌های سه‌گانه پادشاهی کهن است. این داستان ماجرای لیرائل را روایت میکند. کسی که هرگز خود را یک کلیر واقعی نمی‌داند. او خود را تنها، منزوی و طرد شده احساس می‌کند و با هویتش ناآشناست.

گارت نیکس، نویسنده مجموعه رمان‌های پادشاهی کهن، در ۱۹۶۳ در ملبورن استرالیا متولد شد. در سنین کودکی به شهر کانبرا نقل مکان کرد.19 ساله بود که با کیفی پر از کتاب و یک ماشین تحریر به دور تا دور انگلستان سفر کرد و بار دیگر به استرالیا برگشت و بعد از تحصیل در دانشگاه، در سال ۱۹۸۶ به عنوان نماینده یک انتشارات و ویراستار به کار پرداخت. در کنار آن، بعنوان سربازی نیمه وقت در ارتش استرالیا خدمت کرد. پس از ترک انتشارات، او از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ به عنوان مشاور خدمات اجتماعی به کار پرداخت و در سال ۱۹۹۸، به نویسنده‌ای تمام وقت تبدیل شد. برای مدتی این کار را ترک کرد و سپس از سال ۲۰۰۲ دوباره به عنوان نویسندهٔ تمام وقت، مشغول به کار شد و هنوز هم می‌نویسد...

«اَب هورسن»، سومین جلد از رمان‌های سه‌گانه پادشاهی کهن، نوشته گارت نیکس با ترجمه پیمان اسماعیلیان را انتشارات قدیانی در 1100 نسخه و به بهای 25000 تومان منتشر کرده است.