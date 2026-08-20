عمومهدی: محله و مسجد بستر تحقق حکمرانی مردمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی پیش‌از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح رویداد پیشرفت محله در استان مرکزی اظهار کرد: در نظام اسلامی باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم نقش‌آفرینی اصلی را در جامعه بر عهده بگیرند و قدرت به خود مردم واگذار شود.

وی افزود: تشکیل قرارگاه‌های پیشرفت محله و برگزاری رزمایش‌های مسئله‌محور، تمرینی برای آماده‌سازی مردم در پذیرش این مسئولیت و نقش‌آفرینی مؤثر در اداره امور جامعه است.

سردار عمومهدی تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی ما در مسجد، ارائه الگوی زندگی اسلامی مبتنی بر امنیت، آرامش، عزت، استقلال، شرف و انسانیت و زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت به جهانیان است.

وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم ارائه الگوی صحیح از فعالیت‌های مسجدی و تبدیل مساجد به پایگاه‌های خدمت‌رسانی، حل مسائل مردم و اعتلای محلات است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: حاکمیت نظام اسلامی بر سه رکن اسلام، ولایت و مردم استوار است و تداوم و تحقق اهداف آن بدون حضور و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در کودتای ۲۸ مرداد با شکست مواجه شدیم، اما در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ مردم پای کار نظام آمدند و آن را خنثی کردند و پیروزی در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نتیجه لبیک مردم به ندای ولایت بود.

سردار عمومهدی بیان کرد: باید زمینه نقش‌آفرینی مردم در جامعه فراهم شود و با آموزش، آمادگی و اجرای رزمایش‌های اجتماعی، زمینه واگذاری تدریجی قدرت به مردم طی فرآیندی ۱۰ ساله فراهم شود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه‌های پیشرفت محله گفت: این قرارگاه‌ها با حضور علما و ائمه مساجد، مسئولان کانون‌ها، رؤسای خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه، مسئولان هیئت‌ها، فعالان رسانه‌ای محله و با همراهی جوانان و نوجوانان می‌توانند به قرارگاه‌های خدمت‌رسانی، رفع مسائل و مشکلات مردم و اعتلای محله تبدیل شوند.

وی افزود: استقبال مردم از این رزمایش فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و حضور جوانان و نوجوانان و حمایت پیشکسوتان، ظرفیت ارزشمند اجتماعی محلات را به نمایش گذاشت که باید بیش از گذشته فعال شود.

سردار عمومهدی ادامه داد: هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی و بررسی مسائل محلات و حرکت برای ساختن محله‌ای قوی، پیشتاز و پیشگام است؛ به‌گونه‌ای که مسجد و محله بتوانند به الگویی قابل ارائه در سطح کشور و حتی جهان تبدیل شوند.

تقویت مساجد لازمه صیانت از حصار فرهنگی کشور است

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت مساجد گفت: مسجد هسته مقاومت است و این مقاومت تنها به عرصه نظامی و امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه مقاومت فرهنگی در اولویت قرار دارد و تضعیف حصار فرهنگی، دستاوردهای کشور را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

وی بر ضرورت آبادانی و حضور مستمر مردم در مساجد تأکید کرد و افزود: با وجود کمبود مسجد متناسب با جمعیت کشور، برخی مساجد نیز صرفاً هنگام نماز فعال هستند و باید با حضور مستمر مردم، به کانون‌های زنده و فعال تبدیل شوند.

سردار عمومهدی تصریح کرد: مسجد در صدر اسلام فراتر از محل اقامه نماز، مرکز فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و سازماندهی مردم بود و امروز نیز باید به پایگاه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم تبدیل شود.

وی بر ضرورت تجدید میثاق با ولایت و تلاش برای اعتلای جایگاه مساجد تأکید کرد.