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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

عملیات پاکسازی آلودگی نفتی در سواحل قشم انجام شد

عملیات پاکسازی آلودگی نفتی در سواحل قشم انجام شد

پس از مشاهده لکه‌های نفتی در سواحل قشم، عملیات پاکسازی با حضور نهادهای مسئول و با هدف حفاظت از زیستگاه‌های ساحلی و جنگل‌های حرا انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر بدر پی مشاهده آلودگی نفتی در بخش‌هایی از سواحل جزیره قشم، عملیات پاکسازی این سواحل با حضور و نظارت احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، مقامات محلی و دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

در این عملیات، شرکت انرژی پاسارگاد با اختصاص ظرفیت‌های اجرایی، فنی و تجهیزاتی خود، برای پاکسازی سواحل وارد عمل شد.

این عملیات با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، منطقه آزاد قشم و اداره بنادر و دریانوردی انجام شد و شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم، از شرکت‌های تابعه گروه انرژی پاسارگاد، مأموریت یافت با بهره‌مندی از نیروهای اجرایی و مهندسی و همچنین به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، در پاکسازی مناطق آلوده مشارکت کند.

در این چارچوب، تجهیزاتی از جمله بابکت، لودر، کامیون‌های سبک و سنگین و پدهای جاذب مواد نفتی برای پاکسازی سواحل شیب‌دراز، سوزا و دیگر مناطق درگیر آلودگی به کار گرفته شد.

حفاظت از زیستگاه‌های حساس و مدیریت پسماندهای نفتی

در جریان این عملیات، اقدامات لازم برای جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی، حفاظت از زیستگاه‌های حساس ساحلی و مناطق مرتبط با زیست و تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی انجام شد.

حفاظت از مناطق زیست آبزیان، صیانت از اکوسیستم ارزشمند جنگل‌های حرا و تنوع زیستی وابسته به آن و نیز مدیریت مسئولانه پسماندهای حاصل از پاکسازی، از دیگر محورهای اقدامات محیط‌زیستی در این عملیات بود.

یکی از اقدامات گروه انرژی پاسارگاد در سواحل جنوبی کشور، کاشت و نگهداشت هزاران اصله درخت حرا در ساحل شمالی جزیره قشم است. این مجموعه در راستای مقابله با آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی کشور و عمل به تعهد خود در زمینه حفاظت از محیط زیست و جوامع محلی، با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح و بر اساس سناریوهای پیش‌بینی‌شده، در اسرع وقت وارد عمل شد.

اقدامات انجام‌شده در عملیات پاکسازی سواحل قشم با تقدیر معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همراه شد.

کد مطلب 6922151
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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