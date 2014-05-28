به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، آنجلا بست اولین تجربه کارگردانی خود را در این فیلم که عنوانش در حال حاضر «ویتنی هیوستون» است، به دست خواهد آورد. این فیلم که قرار است در سال 2015 اکران شود رابطه بین این خواننده فقید و همسرش بابی براون را نشان می دهد و از زمانی که برای اولین بار یکدیگر را دیدند تا زمان ازدواج پر فراز و نشیبشان را روایت می کند.

فیلم «ویتنی هیوستون» توسط کمپانی سانیت اسکای تهیه خواهد شد. لری سانیت اسکای مسئولیت تهیه کنندگی اجرایی آن را بر عهده دارد و شم بیترمن نیز فیلمنامه آن را نوشته است. این فیلم تلویزیونی در ادامه رابطه کاری بست با شبکه لایف تایم بعد از فیلم سال گذشته «بتی و کورتا» خواهد بود که داستان زندگی های واقعی کورتا اسکات کینگ همسر مارتین لوتر کینگ (با بازی بست) و دکتر بتی شاباز (با بازی مری جی بلیگ) همسر مالکوم اکس را تعریف می کند. بست برای نقش آفرینی اش در این فیلم نامزد دریافت جوایز SAG و NAACP شد.

بعد از مرگ هیوستون در ماه فوریه سال 2012 در سن 48 سالگی، شبکه لایف تایم یک سریال مستند 14 اپیزودی را با عنوان «خانواده هیوستون: روی پای خودمان» به نمایش گذاشت که داستان زندگی اعضای خانواده او را از جمله دخترش بابی کریستینا نشان می داد.

ویتنی هیوستون علاوه بر دنیایی موسیقی در سینما نیز شناخته شده بود و فیلم «محافظ» با بازی کوین کاستنر از جمله فیلم هایی است که وی در آن نقش آفرینی کرده بود.