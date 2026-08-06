به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم در دیدار رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، احداث اردوگاه جدید دانشآموزی در منطقه فردو قم با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.
در این نشست، موضوع مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه در احداث اردوگاه دانشآموزی جدید در منطقه فردو قم، در محدوده امامزاده بوره، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این طرح، مقرر است بخشی از اراضی وقفی به مساحت حدود ۲۵ تا ۳۰ هکتار از مجموع ۱۰۰ هکتار زمین در اختیار اوقاف، به احداث اردوگاه دانشآموزی اختصاص یابد.
در این دیدار، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آمادگی خود را برای تسریع در روند بررسیهای کارشناسی، انجام هماهنگیهای لازم و صدور مجوزهای قانونی اعلام کرد تا زمینه اجرای این طرح عامالمنفعه در کوتاهترین زمان فراهم شود.
احداث این اردوگاه میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی استان قم ایفا کرده و بستر مناسبی برای بهرهمندی دانشآموزان و اقشار مختلف مردم از ظرفیتهای این منطقه فراهم آورد.
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