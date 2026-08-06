  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

ترافیک در محورهای کندوان و هراز سنگین است

ترافیک در محورهای کندوان و هراز سنگین است

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به افزایش سفرهای پایان هفته، از ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، در محدوده مکلار تا سیاه‌بیشه، سنگین است و در محور هراز نیز از محدوده سه‌راهی چلاو تا باجان، به دلیل افزایش حجم سفرها، خودروها با کندی حرکت مواجه هستند.

وی افزود: در مقابل، تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان از جمله سوادکوه و کیاسر عادی و روان جریان دارد و در این مسیرها مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه موج جدید سفرها از ظهر دوشنبه آغاز شده است، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، افزایش تردد در محورهای ارتباطی استان تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.

صادقی از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر، رعایت فاصله طولی، پرهیز از توقف در حاشیه راه‌ها و توجه به توصیه‌های پلیس راه و نیروهای راهداری، برای حفظ ایمنی خود و دیگر کاربران جاده تلاش کنند.

محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی مازندران با استان‌های همجوار به شمار می‌روند که همزمان با تعطیلات و روزهای پایانی هفته، همواره با افزایش حجم تردد مواجه می‌شوند.

کد مطلب 6909914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها