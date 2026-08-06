به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ ناصر رفیعی، در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، بر ضرورت پرداختن به شخصیت و سیرهٔ آن حضرت در منابر و محافل دینی تأکید کرد.

وی با ابراز تأسف از کمبود فرصت‌های سخنرانی دربارهٔ پیامبر گرامی اسلام در طول سال، اظهار داشت: در منابر مذهبی، به‌جز ایام محدودی مانند هفتهٔ وحدت و ۲۷ رجب، کمتر به ابعاد شخصیت و جایگاه والای رسول خدا(ص) پرداخته می‌شود؛ بنابراین شایسته است که دههٔ آخر ماه صفر به تبیین سیره و آموزه‌های قرآنی آن حضرت اختصاص یابد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه تا پایان ماه صفر هر شب یکی از آیات مربوط به حضرت محمد(ص) را مورد بررسی قرار خواهد داد، افزود: نخستین شب را به تفسیر آیهٔ ۱۵۷ سورهٔ اعراف اختصاص می دهیم که ده نکتهٔ مهم دربارهٔ ویژگی‌های پیامبر و وظایف مردم در قبال ایشان در آن جمع آمده است.

حجت‌الاسلام رفیعی در ادامه به تبیین ده ویژگی پیامبر اکرم(ص) در آیه ۱۵۷ سوره اعراف اشاره کرد و گفت: رسول خدا(ص) فرستادهٔ خداوند، خاتم پیامبران، اُمّی، دارای پیشینه در تورات و انجیل، آمر به معروف، ناهی از منکر، حلال‌کنندهٔ پاکیزه‌ها، حرام‌کنندهٔ ناپاکی‌ها، بردارندهٔ زنجیرهای اسارت و رفع‌کنندهٔ غُل‌ها و سختی‌های تحمیلی بر بشر است.

وی همچنین با استناد به آیات قرآن، بر نقش پیامبر(ص) در تبیین احکام و معارف دین تأکید کرد و افزود: پیامبر نه تنها خوانندهٔ قرآن است، بلکه مبیّن و مفسّر آیات الهی نیز هستند و هرچه ایشان امر یا نهی کردند، معروف و منکر شرعی محسوب می‌شود؛ هرچند که گاهی علت آن برای ما روشن نباشد.

سخنران حرم مطهر حضرت فاطمه‌ معصومه سلام الله علیها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قصهٔ «حَیِّ بن اَخطَب» از سران یهود، به موضوع کتمان حقایق و تأثیرگذاری خواص در جامعه پرداخت و تصریح کرد: برخی از خواص یهود با وجود آنکه پیامبر را در تورات شناخته بودند، از روی لجاجت و حفظ منافع خویش از پذیرش حق سرباز زدند که این خود مصداق کتمان و زمینه‌ساز عذاب الهی است. در مقابل، یهودی دیگری به نام «مُخَیْرِیق» در جنگ اُحُد، با وجود تازه‌مسلمان‌شدن، با فدا کردن جان و مال خود در راه پیامبر به درجهٔ شهادت نائل آمد و سرانجام بهشت را خرید.

وی در پایان با اشاره به مفهوم «إِغلال» و رفع خرافات از سوی پیامبر(ص)، از جمله نجات مردم از زنجیرهای جهل و خرافه‌پرستی را از برکات بعثت دانست و از زائران خواست که به‌جای تمسک به خرافات و اعمال نادرست، برای رفع گرفتاری‌ها به دعا و توسل به اهل‌بیت(ع) روی آورند.