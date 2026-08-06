اربعین امسال تجلی وفاداری امت اسلامی به قائد شهید بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در پایان سفر اربعین خود که به منظور بهینه شدن خدمترسانی به زائران اربعین و همچنین دیدار با تولیتهای اعتاب مقدسه، علما، مراجع عراق و بازدید از مواکب اربعینی انجام شد، در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکریم که به ملت عزیز ایران توفیق عنایت کرد تا هم حضور خود را در میدان و خیابان حفظ کنند و هم حضور پرشکوه خود را در اربعین حسینی، این پدیده منحصر بهفرد روزگار ما، به نمایش بگذارند؛ پدیدهای که قائد شهید نسبت به آن اهتمام ویژه داشتند و همواره بر برگزاری شایسته آن تأکید میکردند امسال این مراسم به بهترین شکل برگزار شد.
وی افزود: برنامههای مردمی، هم در ایران اسلامی و هم در نجف، کربلا و مسیر پیادهروی اربعین، به خوبی برگزار شد. شبها گویی مردم سر ساعت انجام وظیفه حضور در صحنه با نشاط تمام در مقابل موکبها تجمع میکردند، پرچمگردانی انجام میدادند، شعار سر میدادند و همان برنامههایی را که در ایران اسلامی برگزار میشد، در آنجا نیز زنده نگه میداشتند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به حضور مردم عراق در این برنامهها گفت: مردم عراق که در تشییع پیکر قائد شهید نیز سنگ تمام گذاشتند، در این مراسم حماسی نیز حضور فعالی داشتند. در برخی از برنامهها، برادران عراقی در کنار زائران ایرانی هم در پرچمگردانی مشارکت میکردند و هم با اهتمام ویژه در این برنامه ارزشمند حضور مییافتند.
حجتالاسلاموالمسلمین نواب با بیان اینکه اربعین امسال ویژگیهای خاص خود را داشت، اظهار کرد: این نخستین سالی بود که اربعین بدون حضور فیزیکی قائد شهید برگزار میشد؛ هرچند روح بلند ایشان، رهنمودها و رهبریهای این فرزند شهید در همه این برنامهها حاضر و ناظر است. مردم ایران اسلامی نیز به نیابت از ایشان زیارت کردند، یاد و خاطره و خونخواهی ایشان را درخواست داشته و در برنامههای مختلف، همواره از اخلاق، سیره، رهنمودها و درسهایی که ایشان بیان فرموده بودند، سخن گفته میشد و نکات ارزشمندی برای مردم بیان میکردند.
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که امسال نسبت به سالهای گذشته باید به آن توجه کرد، این بود که دشمن نمیخواست نام امام شهید بر سر زبانها باشد، اما خداوند نور خود را حفظ میکند. امسال نام، یاد و سخنان ایشان، بالندهتر از همیشه، پرتجمعتر از همیشه و گستردهتر از همیشه در کشور همسایه و دوست عراق مطرح شد و مردم با علاقه و احترام از ایشان یاد میکردند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت خاطرنشان کرد: همانگونه که دشمن میخواست نام رژیم کودککش صهیونیستی در جهان برجسته شود، اما مردم جهان پرچم این رژیم کودککش و آمریکای جنایتکار را زیر پا گذاشتند و پرچم فلسطین را که میخواستند به فراموشی سپرده شود، بر فراز دستهای خود برافراشتند. سال به سال بر شکست جبهه کفر افزوده میشود و جبهه اسلام و جبهه حق به پیش میرود تا انشاءالله عرصههای دیگر جهان نیز به نور حقانیت روشن شود و جهانی عاری از ظلم و ستم برای همه انسانها رقم بخورد.
وی با اشاره به بخش دیگری از برنامههای اربعین در سرزمین عراق اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب رهنمود داشتند زیارت به نیابت از قائد شهید انجام شود که علاوه بر زیارت به نیابت ایشان به یاد شهدای جنگهای تحمیلی اول تا سوم و میدانداران و خیابانداران زیارت انجام شد. در سخنرانان نیز بر این موضوع تأکید داشته و مردم نیز با معرفت و بصیرت، خود به این مسئله توجه داشتند و این برنامهها را با اخلاص به انجام رساندند.
حجتالاسلاموالمسلمین نواب در پایان با قدردانی از مردم عراق هم برای تشییع حماسی قائد شهید و هم خدمترسانی کریمانه به زائران اربعین گفت: مردم عراق انصافاً سنگ تمام گذاشتند. حتی نقل شد که برخی از دولتهای دیگر از آنان پرسیده بودند که چرا برای رهبر کشوری دیگر چنین احترام و تجلیلی قائل شدهاید. آنان در پاسخ گفته بودند: «ایشان(شهید امام خامنهای) رهبر امت اسلامی و محبوب مردم آزاده جهان بود.» این سخن نشاندهنده عمق محبت و پیوند میان ملتهای مسلمان و جایگاه والای ولایت و رهبری در میان امت اسلامی و آزادگان جهان است.
قم- نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، اربعین امسال را جلوه وفاداری امت اسلامی به قائد شهید دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در پایان سفر اربعین خود که به منظور بهینه شدن خدمترسانی به زائران اربعین و همچنین دیدار با تولیتهای اعتاب مقدسه، علما، مراجع عراق و بازدید از مواکب اربعینی انجام شد، در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکریم که به ملت عزیز ایران توفیق عنایت کرد تا هم حضور خود را در میدان و خیابان حفظ کنند و هم حضور پرشکوه خود را در اربعین حسینی، این پدیده منحصر بهفرد روزگار ما، به نمایش بگذارند؛ پدیدهای که قائد شهید نسبت به آن اهتمام ویژه داشتند و همواره بر برگزاری شایسته آن تأکید میکردند امسال این مراسم به بهترین شکل برگزار شد.
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