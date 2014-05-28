پیشرفت 45 درصدی پانسیون پزشکان شهر کاکی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر چهارشنبه از درمانگاه شهر کاکی بازدید وبا پرستاران دیدار واز نزدیک مسائل ومشکلات آنها را جویا شد.

در این بازدید که سرپرست بخشداری واعضای شورای شهرکاکی فرماندار دشتی را همراهی می کردند از بخشهای مختلف درمانگاه بازدید به عمل آمد.

مهرجو با تقدیر از زحمات کادر پزشکی تجهیز درمانگاه را ضروری عنوان کرد وتصریح کرد:همه باید در راستای برطرف کردن مشکلات مردم گام برداریم واز هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

وی خاطر نشان کرد: پروژه پانسیون 4واحدی شهر کاکی در سال 89 شروع شده که تاکنون بالغ بر 2میلیاردو300 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک داراییها به این پروژه اختصاص داده شده است.

مهرجو با اشاره به اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه 45 درصد است خواستار تسریع در اتمام آن شد.