باشگاه نفت تهران پاسخ مدیرعامل سپاهان را داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه نفت تهران، این باشگاه در خصوص اظهارات مهرزاد خلیلیان مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان پیرامون عقد قرارداد با وریا غفوری بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

1- آقای وریا غفوری و اصولاً کلیه ورزشکاران در فصل 92-91 که در رده سنی کمتر از 28 سال قرار داشته‌اند، بر اساس آئین‌نامه سازمان لیگ برتر، باشگاه و بازیکن ملزم به انعقاد قرارداد حداقل 3 سال و حداکثر 5 سال هستند که این دستورالعمل طی نامه شماره 11/3844/261 مورخ 21/3/1391 دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال به تمامی هیات‌های ورزشی استان‌ها ابلاغ و اجرایی شده است. لذا اصولاً انعقاد قراردادهاي کمتر از 3 سال محمل قانونی نداشته است (تصویر دستورالعمل سازمان لیگ برتر پیوست شده است)

2- آقای یعقوب کریمی در سال گذشته به دلیل داشتن قرارداد با باشگاه نفت تهران صرفاً با اخذ رضایت‌نامه به باشگاه سپاهان پیوست که در این راستا باشگاه مذکور (سپاهان) هزینه نقل و انتقال این بازیکن را به باشگاه نفت تهران پرداخت کرد. عدم آگاهی از این امر را شاید بتوان به مقارن نبودن پذیرش مسئولیت مدیر عامل فعلی باشگاه سپاهان با نقل و انتقال مذکور نسبت داد که قطعاً با استعلام از مدیریت مالی و حقوقی تحت مدیریت خود بصورت کامل در جریان نقل و انتقال این بازیکن و هزینه‌های مرتبط با آن قرار خواهد گرفت.

در پایان مدیریت باشگاه نفت تهران از مدیرعامل باشگاه سپاهان تشکر و قدردانی کرده و آمادگی دارد چنانچه ابهاماتی در این راستا باشد به جای درج در رسانه‌ها با حسن تعامل و همکاری متقابل و در فضایی دوستانه حل و فصل کند.

در این زمینه سایت باشگاه نفت تهران تصویر آئین‌نامه سازمان لیگ در مورد ثبت قرارداد 3 ساله با بازیکنان زیر 28 سال را بدین شرح منتشر کرد: