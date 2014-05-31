مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل اخیر تیم ملی فوتبال ایران بویژه لیست نهایی بازیکنانی که مسافر برزیل می شوند و همچنین اردوی تیم ملی برزیل در کشور اتریش، گفت: کی‌روش از اردوی تیم ملی در کشور اتریش رضایت کامل داشت و تیم ملی در این اردو به تمامی اهدافی که مد نظر وی بود دست پیدا کرد. قرار است بعد از ظهر یکشنبه نشستی را با سرمربی تیم ملی داشته باشیم و در خصوص مسائل مختلف از جمله برنامه سفر به برزیل، بررسی آخرین وضعیت بیک زاده، لیست نهایی تیم ملی و ... صحبت کنیم چون همانطور که قبلا هم اعلام شده پیش از سفر تیم ملی به برزیل باید لیست نهایی را در اختیار فیفا قرار دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیک زاده می تواند برای تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 به میدان برود، اظهار داشت: بیک زاده دو روز پیش از بازی با آنگولا برای درمان مصدومیت خود به برزیل و باشگاه کورینتیانس رفت. هنوز پزشکان معالج او در خصوص زمان نهایی بهبود وی اظهار نظر نکرده اند و همانطور که گفتم موضوع بیک زاده نیز یکی از موارد مطرح شده در نشست بعد از ظهر فردا با کی‌روش خواهد بود.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص جدایی کی‌روش از ایران و پذیرش هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی توسط وی پس از رقابت‌های جام جهانی نیز گفت: من در این خصوص چیزی از کی‌روش نشنیده ام. او یک مربی حرفه ای است و در حال حاضر تمام تمرکز و توان خود را بر روی موفقیت تیم ملی ایران در آفریقای جنوبی گذاشته است ضمن اینکه طبق مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اولویت اصلی ما حفظ کی‌روش است و تمام تلاش خود را در این خصوص می کنیم.

سرپرست تیم ملی در پاسخ به این پرسش که چرا سوشا مکانی در دیدار دوستانه تیم ملی مقابل آنگولا، به جای پیراهن خود، پیراهن حامد لک را بر تن کرده بود، تاکید کرد: چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد و سوشا مکانی در بازی با آنگولا لباس خود را بر تن کرده بود و طرح این موضوع فقط اشتباه گزارشگر بازی بوده است.

محمد سیانکی گزارشگر دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و آنگولا در تماس با خبرنگار مهر در این مورد گفت: مطلبی که عنوان کردم به خاطر اشتباهی بود که در نوشتن نام سوشا مکانی صورت گرفته بود. چرا که بنده سوشا مکانی را می شناسم و دلیلی ندارد که بخواهم نام دروازه بان دیگری را اعلام کنم. این اشتباه در نوشتن نام دروازه بان ایران بر روی صفحه تلویزیون بود که بنده آن را اصلاح کردم.