به گزارش خبرنگار مهر مهدی محمد نبی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران که بعد از ظهر امروز جمعه در ورزشگاه آزاد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمام نیت و تلاش ما این است که اردوی اتریش بتواند زمینه خوبی برای اردوی برزیل باشد.به لحاظ فنی کارلوس کی روش از شرایط موجود راضی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازی های تدارکاتی تیم ملی با تیم های اصلی حریفان برگزار می شود یا خیر گفت: ما با بلاروس، ترینیداد و توباگو، مونته نگرو و آنگولا در دو کمپ اتریش و برزیل بازی خواهیم کرد و طبق توافقات فدراسیون فوتبال با فدراسیون این کشورها آنها با بازیکنان اصلی برابر ما بازی می کنند.

سرپرست تیم ملی درباره میزان حمایت رسانه ها از تیم ملی در آستانه جام جهانی هم تاکید کرد: ما جلسه ای را با ضرغامی (رئیس سازمان صدا و سیما برگزار کردیم که ایشان تاکید ویژه ای در صدا و سیما داشت. رسانه های نوشتنی هم در این مدت از ما خوب حمایت کردند. باید این حمایت ها را ساماندهی کنیم تا کوچکترین مشکلی پیش نیاید و رفتارها تبدیل به سوءتفاهم نشود.

نبی در خصوص احتمال دعوت از علی کریمی، مهدی رحمتی به تیم ملی در دقیقه 90 یادآور شد: کی روش تصمیم فنی خود را خودش می گیرد. من و کفاشیان هم به کی روش اختیارکامل داده ایم ولی آنطور که از صحبت های وی برداشت کردم برای جام ملت ها یا مسابقات مقدماتی جام جهانی بعدی کی روش نظرات خودش را بعد از مشورت با کادر فنی اعلام می کند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص کیفیت لباسهای تیم ملی هم گفت: به لحاظ کیفیت جلسه ای را با کی روش و کفاشیان برگزار کردیم و نامه ای را به شرکت آل اشپورت در کشور آلمان می زنیم تا هم تعداد لباسها را زیاد کند و هم کیفیت آنها را بالاتر ببرد.

آن بخش از لباسهایی که قرار است در اردوی اتریش به بازیکنان بدهیم از آلمان می آید که هم کیفیت بالایی دارد و هم دوخت خوبی.

نبی درباره آب رفتن بعضی از لباسها و کوچک شدن آن برای بعضی از بازیکنان در اردوی آفریقای جنوبی به شوخی گفت:احتمالا بازیکنان رشد کرده اند!

سرپرست تیم ملی درباره زمان حضور جواد نکونام و مسعود شجاعی و سایر لژیونرها در اردوی اتریش تصریح کرد: تیم نکونام یک بازی دیگر در AFC کاپ دارد. من آخرین بار دو شب پیش با جواد صحبت کردم که قرار بود حضورش در اردوی اتریش را نهایی کند. همچنین درخواست باشگاه لاس پالماس برای حضور با تاخیر شجاعی در اردوی اتریش را به کی روش منعکس کردیم. سایر لژیونرها هم در زمات تعیین شدن به اردوی اتریش می آیند.