به گزارش خبرنگار مهر، پس از اختلافات ایجاد شده بین کارلوس کی‌روش و مجید صالح در اردوی اتریش، کی‌روش از دن گاسپار مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی خواست تا با صالح جلسه‌ای را برگزار کند و مسائل پیش آمده در اردوی اتریش را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

طبق برنامه، تیم ملی فوتبال ایران بامداد فردا سه‌شنبه برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی خود عازم برزیل می‌شود و به همین دلیل قرار بود تکلیف صالح تا امروز دوشنبه مشخص شود اما نشست این مربی با دن گاسپار برگزار نشد.

حتی بعد از ظهر امروز و پیش از شروع اردوی تیم ملی هم تماسی از سوی مسئولان فدراسیون و تیم ملی با صالح برای برگزاری این نشست انجام نشد تا این مربی ایرانی تیم ملی تصمیم به کناره‌گیری بگیرد.

مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، از توضیح درباره دلایل اختلاف کی‌روش و صالح خودداری و از آن اظهار بی اطلاعی کرد. نبی در این خصوص گفت: از آنچه بین دو طرف رخ داده اطلاعی ندارم ولی قرار بود امروز دن گاسپار با صالح نشستی را برگزار کند و حضور صالح در برزیل بستگی به نتایج این جلسه داشت.

در این وضعیت مجید صالح تنها به گفتن جمله "فعلا حرفی برای گفتن ندارم" به خبرنگار مهر اکتفا کرد تا دوران حضور این مربی ایرانی در تیم ملی خیلی زود به پایان برسد.

صالح روز 25 فرودین‌ماه سال جاری به عنوان مربی ایرانی تیم ملی انتخاب شده بود.