نتیجه تست دوپینگ سه ملی پوش فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان در خصوص تست کنترل دوپینگ بازیکنان تیم ملی فوتسال حاضر در رقابتهای جام ملت‌های فوتسال آسیا، اظهار کرد: نتیجه سه نمونه تست کنترل دوپینگ بازیکنان فوتسال حاضر در جام ملتهای ویتنام منفی اعلام شد.

وی افزود: از سوی کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا نتیجه نمونه‌های کنترل دوپینگ اخذ شده در فوتسال در رقابتهای جام ملت‌های روز گذشته به فدراسیون فوتبال ارسال شد که بر اساس اعلام AFC ،کلیه نمونه‌ها منفی اعلام شده است.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: با توجه به تمهیدات ویژه‌ای که کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال قبل از اعزام به کلیه تیم‌های ملی و باشگاهی حاضر درسطح مسابقات قاره ای و بین المللی اتخاذ کرده، تاکنون شاهد هیچ نمونه مثبتی از بازیکنان در سطح رقابتهای بین المللی در فوتبال گزارش نشده است.

تیم ملی فوتسال در مسابقات جام ملت‌های آسیا که به میزبانی ویتنام برگزار شد، با شکست برابر ژاپن در فینال به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.