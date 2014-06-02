حال و هوای سوریه در آستانه انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، وزارت کشور سوریه با صدور بیانیه ای شایعات مربوط به سوراخ کردن کارت شناسایی شخصی که در انتخابات شرکت می کند را تکذیب کرد.

از سوی دیگر کاردار سوئد در دمشق با حسن عبدالعظیم رئیس هیئت هماهنگی ملی و اعضای اصلی این هیئت دیدار کرد و گفت: ائتلاف مخالفان خارج نشین توان حل بحران سوریه را ندارد و هیئت هماهنگی ملی و احزاب مخالف در داخل نقش مهمی در حل بحران می توانند داشته باشند.

اما در فاصله چند ساعت مانده به آغاز انتخابات همه شهرهای سوریه آماده برگزاری انتخابات است در حالی که گروههای مسلح در حلب می کوشند که با تشدید اقدامات نظامی در مناطق تماس در داخل این شهر انتخابات را تحت الشعاع قرار دهند.

رای الیوم گزارش داد: تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده است و هتل های دمشق مملو از خبرنگاران است که در میان آنها خبرنگاران آمریکایی، اروپایی مشاهده می شوند و به آنها آزادی عمل داده شده است.

این رسانه از دو پروازی که سوری های مقیم کویت را برای رای گیری به سوریه منتقل می کند خبر داد و بیان کرد: این سوری ها به فرودگاه دمشق می آیند رای می دهند و بر می گردند.

رای الیوم نوشت: تدابیر امنیتی دیگری نیز در جریان است تا با اقدامات کارشکنانه کویت، قطر و عربستان سعودی و نیز فرانسه و آلمان مقابله شود اما هنوز مشخص نیست چه تدابیری است.