به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دره شهر واقع در جنوب استان ایلام به عنوان اولین شهر دوران ساسانی شناخته می شود و در حال حاضر حدودد 185 اثر تاریخی ثبت شده در این شهرستان وجود دارد.

بیشتر آثار تاریخی شهرستان از شهر تاریخی سیمره تا تنگه بهرام چوبین همه از دوران ساسانی در این شهر به جای مانده که در نوع خود بی نظیر هستند.

شهر تاریخی سیمره در حال حاضر مهمترین اثر تاریخی استان ایلام و بزرگترین شهر تاریخی غرب کشور است که در نوع خود بی نظیر و در انتظار ثبت جهانی است.

این شهر تاریخی یکی از آثار مهم استان ایلام است به طوری که بسیاری زوایای یک شهر از جمله مسجد و بازار به خوبی در شهر نمایان است ولی تاکنون به خوب در کشور معرفی نشده است.

طبق گفته بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی استان ایلام و کشور، این شهر تاریخی قابلیت ثبت جهانی دارد و حتی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در سفر به شهرستان دره شهر در بازدید از شهر تاریخی سیمره ثبت جهانی این شهر تاریخی را ضروری دانست.

یکی از مهمترین مشکلاتی که هم اکنون در شهر تاریخی سیمره وجود دارد بحث آزادسازی زمینهای اطراف این شهر تاریخی و کشاورزی مردم است و جلوه ای بسیار بد برای این شهر تاریخی دارد که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

بحث دیگر این شهر تاریخی که بسیار مهم است، بحث کاوشهای باستان شناسی این شهر تاریخی است که هنوز بسیاری از زوایای پنهان باستان شناسی در این شهر نامشخص است.

موزه باستان شناسی شهرستان دره شهر در واقع گویای حقیقت انکارناپذیر مهم بودن شهر تاریخی سیمره است چراکه آثار کشف شده در این شهر تاریخی نشان از تمدنی بزرگ در منطقه دارد.

مطالعات باستان شناسی شهر تاریخی از سرگرفته می شود

عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر به عنوان یک شهر کاملا باستانی در کشور و استان شناخته می شود.

وی ادامه داد: شهر تاریخی سیمره به عنوان بزرگترین شهر تاریخی غرب کشور جزو اولین آثار ثبت شده ملی کشور است و هم اکنون در انتظار ثبت جهانی به سر می برد.

این مسئول تصریح کرد: شهر تاریخی سیمره مربوط به اواخر دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی است و حدود 200 هکتار مساحت دارد که به شماره شش در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

شنبه زاده بیان داشت: در کاوشهای باستان شناسی در این شهر تاریخی آثار بسیار مهمی از جمله گچبری های منحصر به فردی به دست آمده که در کشور بی نظیر است.

وی ادامه داد: در این شهر تاریخی آثار بسیار مهم دیگر مثل خانه اربابی، مسجد، امکان مسکونی، بازار و.. نیز وجود دارد که هر کدام گویای برگی از تاریخ این شهر است.

وی عنوان کرد: شهر تاریخی دره شهر به دلیل ویژگی های منحصر به فرد هم اکنون مستعد ثبت در آثار جهانی است و تلاشهای فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به اینکه چند سال است که کاوش های باستان شناسی و فعالیت های پژوهشی در این شهر تعطیل بوده و باعث به تاخیر افتادن ثبت این اثر در فهرست آثار جهانی شده است، بیان داشت: فعالیت پژوهشی و کاوشی در این اثر تاریخی پس از وقفه چند ساله مجددا از سر گرفته می شود.

وی بیان داشت: رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در سفر به شهرستان دره شهر و بازدید از این شهر تاریخی برای پرونده ثبت جهانی این شهر تاریخی قول همکاری داده است.

شنبه زاده افزود: ظرفیتهای بسیار خوب تاریخی و گردشگری که در شهر تاریخی سیمره وجود دارد باید در کشور معرفی شود.

بدون شک معماری و وجود آثار مهم تاریخی در شهر تاریخی سیمره قابلیت ثبت در آثار جهانی دارد و در حال حاضر مسئولان استان ایلام و کشوری باید زمینه این کار را با استفاده از آزادسازی زمینهای کشاورزی اطراف این شهر تاریخی و همچنین از سرگیری کاوشهای باستانی شناسی فراهم کنند.

این اثر مهم و ارزشمند در حال حاضر برای بسیاری از گردشگران داخلی ناشناخته است که رسانه های استان باید برای معرفی هرچه بیشتر این اثر تاریخی مهم تلاش کنند.

بدون شک ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان دره شهر با آثار مهمی مثل شهر تاریخی دره شهر، تنگه بهرام چوبین و پل تاریخی گاومیشان می تواند باعث شکوفایی شهرستان و حتی کل استان ایلام شود.

ایجاد امکانات، راه های ارتباطی مناسب، اطلاع رسانی، راهنمای گردشگری و..از مهمترین نیازهای حوزه گردشگری استان ایلام است.