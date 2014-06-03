نصراله منصور شیرازی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت امروز پروازهای فرودگاه مهرآباد، اظهار داشت: اگر امروز هم هوا طوفانی باشد، به دلیل کاهش دید احتمال تاخیر در پروازها وجود دارد.

وی با بیان اینکه طوفان روز گذشته خسارتی را به فرودگاه مهرآباد وارد نکرده است، گفت: روز گذشته به دلیل طوفان غیرمترقبه، برخی از پروازها با تاخیر انجام شد و در حال حاضر هم این آمادگی در فرودگاه مهرآباد وجود دارد که در صورت بروز طوفان به مسافران خدمت رسانی کند.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد تصریح کرد: به تمامی شرکت‌های هواپیمایی هم اعلام شده که در صورت تاخیر در پروازها، برنامه ریزی مجدد برای انجام پروازهای جایگزین را داشته باشند.

منصور شیرازی با اشاره به اینکه از صبح امروز تاکنون هیچ پروازی برای طوفان لغو یا تاخیر نداشته است، افزود: ممکن است امروز هم با وقوع طوفان و کاهش دید پروازها با تاخیر همراه شود.