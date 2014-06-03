به گزارش خبرنگار مهر، در اين جلسه هر يك از اعضا گزارش هاي مرتبط با حوادث و خدمات ارائه شده در طوفان روز گذشته تهران را ارائه كردند.

هلال احمر استان تهران از استقرار 1400 نيروي عملياتي در حرم مطهر حضرت امام (ره) و همزمان پوشش طوفان تهران خبرداد و گفت: با درخواست آتش نشاني تهران يك نيرو همراه با بي سيم در فرماندهي آتش نشاني مستقر شد تا آتش نشاني را همراهي كند. همچنين 8 تصادف رانندگي به دليل بروز طوفان در جاده حسن آباد رخ داد كه 6 زخمي داشت و هم اكنون تمام شهرستان ها آماده باش هستند.

در اين جلسه نماينده برق تهران گفت: روز گذشته ساعت 17 ستاد بحران در سطح مسئولان ارشد تشكيل و همزمان تمامي 21 منطقه آماده باش شدند. 150 اكيپ عملياتي به مناطق خاموشي اعزام و تا 11 شب خاموشي بخش هايي از تهران مهار شد ولي ترافيك يكي از دلايل تاخير در كار گروه ها بود.

برخي از اعضاي ستاد هم از خروج چاه هاي آب در حاشيه رودخانه جاجرود به دليل قطعي برق و تلفات احشام در شهرري و ساير شهرها گزارش ارائه كردند.

در ادامه جلسه حسن كرمي اعلام كرد: 5 فوتي حاصل اين رخداد طبيعي بود و 1380اصله درخت در طوفان روز گذشته از بين رفت ولي تيم هاي شهرداري و اورژانس به موقع وارد عمل شدند تا خسارت بيشتري رخ ندهد.

وي افزود: تا يك ساعت ديگر طوفان ديگري در راه است و فردا هم اين پديده وجود دارد لذا از شهروندان مي خواهيم در خانه هاي خود بمانند و خارج نشوند.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: هفته آينده نمايندگاني از هلال احمر؛ استانداري و فرمانداري با خانواده داغ ديدگان ديدار خواهند داشت.

كريمي در پاسخ به اينكه آيا تمهيداتي براي تامين خسارات آسيب ديدگان ديده شده است گفت: شهرونداني كه خسارت جدي بر اثر طوفان روزگذشته ديده اند مي توانند با مراجعه به نيروي انتظامي تشكيل پرونده دهند كه قطعا اين شكايات ارزيابي خواهد شد و تلاش مي كنيم هم حادثه ديدگان و فوتي ها با همكاري بيمه و شهرداري جبران خسارت شوند.

در اين جلسه همچنين اعضاي ستاد مديريت بحران استان تهران از كوتاهي سازمان هواشناسي كشور انتقاد كردند و كريمي به عنوان رئيس جلسه گفت: قصور هواشناسي براي ارزيبابي به موقع و اطلاع رساني قابل پيگيري است.