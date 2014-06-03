به گزارش خبرنگار مهر، تيم فوتبال صباي قم در تلاش براي تجهيز خود به منظور حضوري موفق در بازي‌هاي چهاردهمين دوره ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام آزادگان پيش از اين سه بازيكن را به خدمت گرفته و چهارمين مهره مورد نظر خود را از ليگ دسته اول جام آزادگان جذب كرد.

در حالي كه هدايت تيم فوتبال صباي قم را براي بازي‌هاي چهاردهمين دوره ليگ برتر فوتبال عبدالصمد مرفاوي بر عهده دارد اين مربي در تلاش براي تشكيل تيمي قوي بازيكنان جوان و آينده‌دار فوتبال كشور را مد نظر قرار داده و بر همين اساس يك بازيكن جوان از دسته اول كشور به خدمت گرفت.

اين بازيكن اميد قرباني است كه تخصص بازي كردن در پست هافبك دفاعي را دارد و با توجه به بازي‌هايي كه در ليگ دسته اول جام آزادگان در تركيب تيم فوتبال البدر بندر كنگ انجام داده مورد توجه مسئولان باشگاه صبا و كادر فني اين تيم قرار گرفته است.

اميد قرباني البته يكي از بازيكنان تيم ملي فوتبال اميد كشورمان نيز محسوب مي‌شود كه در تمرينات اين تيم حضور دارد و همراه با ساير ملي پوشان خود را براي حضور در بازي‌هاي آسيايي سال 2014 در كشور كره جنوبي آماده مي‌كند تا همراه با ديگر بازيكنان بعد از سال 1998 تايلند كه تيم ملي موفق به كسب مقام قهرماني و نشان طلا شد، قهرماني اين بازي‌ها را به دست بياورد.

قرباني بازيكني بلند قامت است كه با توجه به شرايط سني و حضور در تيم ملي فوتبال اميد كشورمان از آغاز بازي‌هاي چهاردهمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج فارس در تركيب تيم فوتبال صباي قم برابر رقباي ليگ برتري به ميدان خواهد رفت.

اين بازيكن براي حضور در تيم فوتبال صباي قم قراردادي سه ساله به امضاء رسانده است و صبايي‌ها اميدوارند كه قرباني براي صباي قم نيز بازي‌هاي خوبي برابر حريفان به نمايش گذاشته و نقش تاثيرگذاري در موفقيت صبا در ليگ برتر داشته باشد.

گفتني است: تيم فوتبال صباي قم پيش از جذب اميد قرباني هافبك دفاعي تيم ملي فوتبال اميد كشورمان، پيروز قرباني بازيكن سابق استقلال، سايپا، مس و راه آهن، عباس قاديان مهاجم سابق خونه به خونه بابل و حميدرضا كاظمي هافبك تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان اصفهان را نيز به خدمت گرفته است.