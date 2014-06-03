به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اورژانس جاده ای آفتابگردان بخش زالیان با اعتبار 100 میلیون تومان طی مدت دو سال با تجهیزات کامل پزشکی، آمبولانس و محل اسکان و همچنین شش نفر پرسنل ظهر سه شنبه با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

همچنین استاندار مرکزی تقاطع غیر هم سطح سه راهی توره- ملایر – بروجرد را نیز کلنگ زنی کرد. برای احداث این تقاطع 76 میلیارد تومان از اعتبارات اداره کل راه و شهرسازی پیش بینی شده است که پیمانکار آن نیز شرکت جهاد نصر است.

این پروژه که دهنه پل آن 42 متر و عرض عرشه آن 12 متر است از اواخر سال 1392 شروع به کار شده است و مدت اجرای آن دو ساله پیش بینی شده است.

سرمایه گذاری، اشتغال و توجه به زیرساختهای تولید کمتر در روستاها مورد توجه است

استاندار مرکزی در این مراسم در جمع مردم توره در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) این شهر گفت: با تجمیع سرمایه های خرد، زمینه ایجاد سرمایه گذاری در روستاها و شهرها را فراهم کنیم.

محمد حسین مقیمی با تاکید بر توجه به زیرساختهای اقتصادی در روستاها افزود: مباحثی که کمتر در روستاها مورد توجه قرار گرفته است سرمایه گذاری، اشتغال و توجه به زیرساختهای تولید است.

وی بیان کرد: با ایجاد زیر ساختهای لازم باید زمینه سرمایه گذاری در روستا ها را فراهم کنیم و در روستاهایی که مستعدترند و پتانسیل بیشتری دارند قسمتی را برای کارهای تولیدی اختصاص دهیم تا بتوانیم در جهت اشتغال جوانان روستایی گامهای موثری برداریم.

استاندار مرکزی اضافه کرد: درصورتی که در روستاها به امور رفاهی روستائیان توجه شود و با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سطح درآمد آنها را بالا ببریم مانع از مهاجرت آنها به شهرها می شویم و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی روستائیان نیز توسعه می یابد.

مقیمی اولویت کار فرمانداران را ایجاد امنیت عنوان کرد و افزود: فرمانداران باید ایجاد امنیت کاری، اجتماعی، عمومی و هر آنچه که مردم برای داشتن یک زندگی آرام به آن نیاز دارند را در اولویت کاری خود قرار دهند و بعد از آن ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان را در دستور کار خود قرار دهند.

بخشداران باید زمینه اشتغال در روستاها را شناسایی کنند

استاندار مرکزی عنوان کرد: بخشداران نیز باید زمینه اشتغال در روستاها را شناسایی کنند و نتایج آن را به مدیران شهرستان ارائه نمایند و مشخص کنند که چه میزان مردم می توانند در این زمینه نقش داشته باشند و چه توقعاتی از دولت دارند.

وی ابراز کرد: استفاده بهینه از امکانات، داشتن تولیدی که در بازارهای داخلی مشتری داشته باشد و قابل رقابت با بازار جهانی باشد،ایجاد رقابت در تولید و مصرف بهینه از مقدمات رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

مقیمی اضافه کرد: برای اینکه کالا ی تولید شده بتواند در بازار جهانی رقابت نماید باید به علم ، فناوری و تکنولوژی های نوین و ایجاد شرکتهای دانش بنیان توجه کنیم و از یافته های علمی دانشگاهیان در صنعت استفاده نمائیم.

مدیریت جهادی، مدیریتی است که علم، دانش، فن و تجربه را به خدمت بگیرد

استاندار مرکزی ادامه داد: مدیریت جهادی، مدیریتی است که علم، دانش، فن و تجربه را به خدمت بگیرد و با روشهای اسلامی مدیریت کند و از نیروهای کارآمد نیز بهره بگیرد.

وی با اشاره به اینکه برای ایجاد آرامش در زندگی مردم باید تلاش شود، تصریح کرد: مسئولان در شهرستانها برای مسائل اقتصادی وقت بگذارند و سرمایه گذاران و کارآفرینان را حمایت و پشتیبانی نمایند چرا که دولت و نظام به ما ماموریت داده تا برای حل مشکلات مردم یا سوق دادن مشکلات به سمت حل شدن خدمت نمائیم.

گفتنی است در این دیدار نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر توره و بخشدار این بخش نیز حضور داشتند و مسائلی از قبیل مشکلات مجتمع فرهنگی، ورزش، مسکن مهر، مرکز درمانی و آسفالت جاده این شهر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.