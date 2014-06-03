به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه‌نهایی تورنمنت فوتبال زیر 17 سال آذربایجان موسوم به "کاسپین کاپ" عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک مسابقه پیگیری شد که طی آن دو تیم زیر 16 سال ایران و زیر 17 سال آذربایجان برابر هم به میدان رفتند.

در این بازی که در ورزشگاه بائیل برگزار شد، تیم فوتبال زیر 16 سال ایران با تک گل رضا شاکری مقابل میزبان به پیروزی دست یافت و به عنوان نخستین تیم به فینال این رقابتها صعود کرد.

شاگردان مصطفی قنبرپور در مرحله گروهی این جام ابتدا با 3 گل قرقیزستان را شکست داده بودند و سپس با برتری 4 بر صفر مقابل تیم زیر 16 سال آذربایجان به عنوان تیم نخست گروه B راهی مرحله نیمه نهایی شده بودند.

دیگر بازی مرحله نیمه نهایی، عصر امروز بین دو تیم ترکیه و تاجیکستان برگزار می‌شود.

دیدار فینال این مسابقات عصر پنجشنبه ورزشگاه بائیل برگزار خواهد شد.