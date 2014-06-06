گرد و غبار ایلام را فرا گرفت/هوای استان خفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار مهمان همیشگی استان ایلام طی سالهای اخیر، در سال جاری نیز بعد از گرم شدن هوا استان ایلام را در برگرفته است.

متاسفانه گرد و غبار همراه با گرمای استان ایلام باعث خفته شدن هوای استان ایلام شده است به طوری که باعث تنگی تنفس برای مردم شده است.

گرد و غبار طی ماه جاری در استان ایلام روند افزایشی داشته است و هم اکنون این پدیده به طور هفتگی در استان ایلام وجود دارد و باعث به وجود آمد مشکلات زیادی برای مردم نیز شده است.

گرد و غبار علاوهبر آثار منفی برای سلامتی مردم، نقش مهمی در افزایش پدیده خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام است.

گرد و غبار در شهرهای مرزی استان ایلام به خصوص در منطقه دهلران، مهران از شدت بیشتری نسبت به دیگر ماطق برخوردار است.

هوای گردم شهرستانهای مهران و دهلران که در تابستان به 50 درجه هم می رسد همراه با گرد و غبار تردد را برای مردم با مشکل مواجه کرده است.