به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه 18 خرداد در صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران که در محل این اتاق در تهران برگزار شد درباره چالش ها و مشکلات پیش روی عرصه فرهنگ و هنر به لحاظ اقتصادی و همچنین موانع اداری این حوزه با فعالان اقتصادی و اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران بحث و تبادل نظر کرد.

در این نشست فعالان اقتصادی عرصه های مختلف از جمله شبکه نمایش خانگی، تولید کنندگان محصولات فرهنگی و هنری و همچنین پدیدآورندگان نرم افزار و اپلیکشن های موبایل و تبلت به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود در خصوص فعالیت های مربوطه پرداختند و در ادامه علی جنتی یک به یک به مسایلی که در این جلسه از سوی فعالان یاد شده مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ داد.

افرادی با تفکرهای گذشته در مرکز توسعه فناوری های دیجیتال وزارت ارشاد

وی با اشاره به پیشرفت های بسیار وسیع و سریع در حوزه رسانه های دیجیتال گفت: خوشبختانه بخش خصوصی هم در این زمینه پیشرفت های خوبی داشته است و انتظار هم این است که مرکز اطلاعات و فناوری های دیجیتال وزارت ارشاد اهمیت بیشتری به بخش خصوصی و توان آن در این خصوص بدهد.

وزیر ارشاد گفت: من هم قبول دارم که در همین مرکز توسعه فناوری های دیجیتال وزارت ارشاد، افرادی هستند که با تفکرهای گذشته زندگی می کنند. اما سیاست کلی ما مشخص است و این سیاست این است که امور تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار شود و اگر موانعی هم هست ما تلاش می کنیم حل و فصل شود.

بخش‌هایی از دولت با معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی و هنری مخالفت می‌کنند

وی همچنین در خصوص چالش های فعالان عرصه های فرهنگی و هنری با سازمان امور مالیاتی به جهت اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی گفت: واقعیت این است که بخش هایی از دولت و به طور مشخص وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی به شدت با اجرای قوانین مربوط به معافیت مالیاتی مخالفت می کنند البته یک دلیلش این است که سیاست کلی دولت و نظام کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است که طبیعتاً معنایش این است که باید اتکا به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما بخشی از مساله هم به این موضوع بر می گردد که سازمان امور مالیاتی و مسئولان این حوزه با هر نوع انعطاف در این خصوص مقابله می کنند.

جنتی با اشاره به قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان تصریح کرد: آنها حتی حاضر نیستند معافیت ناشران و کتابفروشان را که فعالیت هایی در این خصوص دارند، تسری بدهند. به هر حال اینها بحث های ادامه داری است و باید آنقدر روی آن بحث تبادل نظر صورت گیرد که جا بیافتد. من هم از شما می خواهم که اگر گزارش های توجیهی که بتواند مسئولان حوزه مالیات را مجاب کند، دارید آن را به دولت ارایه کنید. ما حتماً به این گزارش ها توجه خواهیم کرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به معیارهای صادرات به ویژه در خصوص محصولات فرهنگی و هنری گفت: باید تا اندازه ای که می شود موانع را برای صادرات حل و فصل کرد. می توان در مورد محصولاتی که قرار است صادر شوند و نه اینکه در کشور توزیع شوند، اجازه داد که متناسب با ذوق و سلیقه مشتری بیرون از مرزها، برای آنها بسته بندی صورت گیرد و برچسب های جذابتری استفاده شود.

روند صدور مجوز سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر کند است

وزیر ارشاد همچنین در خصوص کند بودن روند صدور مجوزها به فعالانی که مایل به سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر هستند، گفت: البته ما تا جایی که امکان داشته است سعی کرده ایم مجوزها را حذف کنیم و حتی تسهیلاتی برای ایجاد چنین موسسه هایی به وجود بیاوریم. در گذشته تاسیس یک موسسه فرهنگی گاه یک سال یا دو سال طول می کشید اما الان این مدت به 30 تا 40 روز رسیده است. مواردی بود که بیخود در مورد آنها استعلام می شد و دلیلی هم برای این استعلام ها وجود نداشت. در این خصوص ما معتقد بودیم و هستیم که یک استعلام کلی از دادگستری در مورد عدم سوء پیشینه فرد درخواست کننده ایجاد موسسه، کافی است. البته شرایط فرد متقاضی هم برای تاسیس یک موسسه فرهنگی توسط وزارت ارشاد باید بررسی شود.

وی بر لزوم ورود بانکها به فعالیت های حمایتی از عرصه های فرهنگی و هنری تاکید کرد و گفت: اخیراً ما جلسه ای با شورای بانکهای خصوصی داشتیم و الان هم آنها وارد این حوزه شده اند. ما امیدواریم به تدریج بانکها تشویق شوند به سرمایه گذاری در این حوزه.

الان زمان تدوین نقشه راه است

جنتی همچنین با بیان این که من در چند ماه گذشته بیشتر مشغول بررسی مشکلات و چالش های مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تحویل گرفته ام، بوده ام، بر لزوم تدوین یک نقشه راه برای مدیریت این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: الان زمان تدوین نقشه راه است.

سیاست‌گذاری در حوزه حج به طور کامل در اختیار وزارت ارشاد نیست

وی در خصوص مشکلات زوار حج و عتبات عالیات ضمن بیان این نکته که سیاست گذاری در این حوزه به طور کامل در اختیار وزارت ارشاد نیست، گفت: این که ما این حوزه را رها کنیم و افراد بتوانند به صورت انفرادی به حج یا عتبات عالیات بروند، خیلی به مصلحت نیست اما این که کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم و به کارش هم نظارت داشته باشیم، خوب است. البته در حال حاضر سیاست های کلی نظام این است که دولت در این زمینه حتی الامکان دخالت کند.

ستاد حمایت و صیانت از فعالیت های فرهنگی و هنری مبنای قانونی ندارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه همکاری این وزارتخانه با تشکل های خصوصی برای جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز گفت: واقعیت این است که در وزارت ارشاد، ستادی از گذشته تحت عنوان ستاد حمایت و صیانت از فعالیت های فرهنگی و هنری درست شده که مبنای قانونی هم ندارد یعنی نه مصوبه مجلس را دارد، نه مصوبه دولت و نه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را. این شورا در واقع کارش مقابله با محصولات غیرمجاز است که به نظر من هم چندان موفق نبوده است. ما داریم تلاش می کنیم کار این ستاد را در حوزه هایی که فعالیت می کند، به حوزه مربوطه واگذار کنیم. مثلاً مسایل مربوط به فیلمها را به حوزه سینما واگذار کنیم و قس علیهذا. راه دیگری هم وجود دارید واگذاری این حوزه به بخش خصوصی است چرا که من عمیقاً معتقدم هیچ‌کس به اندازه فعالان بخش خصوصی از فعالیت های غیرمجازی که در حوزه های مربوطه صورت می گیرد، مطلع نیست و خود آنها هستند که می توانند با قاچاقچیان در این خصوص برخورد کنند.

وی در عین حال تاکید کرد: ما به عنوان وزارت ارشاد به تنهایی از پس محصولات غیرمجاز فرهگی و هنری بر نمی آییم.

بخش IT در وزارت صنعت، معدن و تجارت کم تحرک است

این عضو کابینه یازدهم همچنین با انتقاد از آنچه کم تحرکی بخش IT در وزارت صنعت، معدن و تجارت نامید، گفت: لازم است در این خصوص با آقای نعمت زاده به صورت مفصل مذاکره کنیم که هم مدیری را که در این حوزه واقعاً کاربلد است، به این مسئولیت بگمارد و هم این که توجه بیشتری به ابعاد گسترده فعالیت های IT در عرصه صنایع داشته باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه با اشاره به تصویب تاسیس شبکه ملی اطلاعات از سوی این شورا، از برنامه آن برای افزایش پهنای باند اینترنت در کشور سخن گفت و یادآور شد: ما هم در وزارت ارشاد و در مرکز رسانه‌های دیجیتال، شبکه ملی فرهنگ را راه اندازی کرده ایم که یک کار اساسی است و امیدواریم به مرور موانع این حوزه برطرف شود.

یک مشاور خوب در امور چاپ به من معرفی کنید

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فاصله زیاد صنعت چاپ ایران با صنعت چاپ در کشورهای دیگر بر لزوم استفاده از فناوری های نوین و پدیده های جدید در عرصه چاپ تاکید کرد و آمادگی اداره کل چاپ و نشر وزارت ارشاد را برای به کارگیری هرگونه پیشنهاد مشخص و عملی برای ارتقای صنعت چاپ ایران اعلام کرد و همچنین خطاب به فعالان حوزه چاپ گفت: شما حتی می توانید به من یک مشاور در امور چاپ معرفی کنید تا من از نظارت او استفاده کنم.

حوزه فرهنگ نیاز به فضای باز دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مشکلات ناشی از نوسانات مالیات بر ارزش افزوده به خصوص در عرصه های فرهنگی وهنری گفت: دولت از ابتدا با این مساله موافق نبود اما مجلس مالیات بر ارزش افزوده را در مورد بسیاری از کالاها افزایش داده و آن را به تصویب رساند و الان این یک قانون است ولی من معتقدم که می شود در بخش هایی این مالیات را افزایش داد و در بخش هایی آن را ثابت نگاه داشت و ما هر گونه راه حلی را در این خصوص اجرایی خواهیم کرد.

وی همچنین پیشنهاد یکی از فعالان اقتصادی را برای تعیین یکی از شاخص های کسب و کار در محیط های فرهنگی مثبت ارزیابی کرد و گفت: حوزه فرهنگ قلمرو حرکت و خلاقیت است و نیاز به فضای باز دارد. ما اگر بخواهیم فرهنگمان رشد کند، این اتفاق در یک فضای گلخانه ای برای عرصه فرهنگ نمی افتد. اگر می خواهیم فرهنگ رشد پیدا بکند این تنها در سایه تبادل فکر و اندیشه و تضارب آرا ممکن خواهد بود. خوشبختانه در کشور این فضا ایجادشده ولی هنوز مطلوب نیست و ما هنوز تحمل شنیدن حرف مخالف را نداریم.

جنتی افزود: ما باید این تحمل را در خودمان ایجاد کنیم و اگر حرف هایی درست است، آنها را بپذیریم و مهمتر این که حرف خودمان را با منطق بزنیم. به عنوان مثال همین چندین پیش آقای رئیس جمهور حرفی زد که هیچ جور تحملش نکردند و به او گفتند که شما در کجا درس خوانده اید؟ در انگلیس درس خوانده اید یا در قم ؟

به جمع بندی مشخص در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور نرسیده ایم

وی با اشاره به آن چه فضای باز و آزادی بیان در جامعه نامید گفت: خوشبختانه ما در کشوری هستیم که روزنامه های ما هر چیزی می توانند بنویسند و تخریب هم نمی کنند. باید این فضا را باز کرد. البته در فضای دیجیتال ما هنوز در بحث هایی مانند این که آیا وایبر می تواند کار بکند یا نه و یا واتس آپ می تواند کار بکند یا نه، مانده ایم و هنوز به یک جمع بندی مشخص در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور نرسیده ایم.

وزیر ارشاد همچنین در خصوص مباحث مربوط به فیلترینگ سایت ها و ساز و کارهای کاهش موانع در این خصوص گفت: در این حوزه یک شورایی وجود دارد که از 5 تا 6 وزیر و 6 تا 7 عضو حقوقی دیگر از نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه و مجلس تشکیل شده است که درباره مصادیق مجرمانه در سایت ها تصمیم می گیرد. البته با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، این شورا بر کمیته فیلترینگ حاکم شده است در هر حال تلاش ما بر این است که ضمن حفظ قانون و توجه به آسیب های این عرصه نسبت به گشایش در فضاهای اینترنتی اقدام کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس به نقل خاطره ای در این خصوص پرداخت و گفت: من زمانی استاندار خراسان بودم و آن موقع آقای غرضی وزیر ارتباطات بود. یادم می آید که یک سری دستگاه فکس خریده بودند که اینها فقط برای استانداران بود و روی جعبه ها هم محرمانه نوشته بودند که این دستگاه ها فقط برای اتاق وزیران و استانداران است و نباید کسی از آنها مطلع شود!

فقط به دنبال پارازیت انداختن روی ماهواره ها هستیم

جنتی سپس گفت: ظاهراً این طور است که ما با هر پدیده جدید اول باید مخالف کنیم و بعد که برایمان عادی شد، آن را می پذیریم. ولی چه بهتر که ما هم نحوه بهره برداری خودمان را از این پدیده های جدید پیدا کنیم. شما می دانید که الان ماهواره های جدیدی در ارتفاع پایین تر از هزار کیلومتر در حال ساخت و نصب است و آمریکایی ها 14 دستگاه آن را دارند راه اندازی می کنند. خٌب با این دستگاه ها به زودی می توان روی گوشی های موبایل حداقل دو هزار شبکه ماهواره ای دریافت کرد، ولی گاهی ما این گونه فکر می کنیم که چطور می شود روی این ماهواره ها پارازیت انداخت به جای این که خودمان هم ماهواره هایی بسازیم و حرفمان را در این فضاهای جدید بزنیم.

لزوم سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیرش به شهر قدیمی کاشان گفت: بیش از 100 خانه قدیمی در کاشان در طول این سالها مرمت شده است و جالب است بدانید در دو ماه اول سال علاوه بر هزاران ایرانی 8 هزار گردشگر خارجی از کاشان بازدید کرده اند این به خاطر احیای میراث فرهنگی اس تکه در آنجا صورت گرفته است.

وی همچنین اصلاح الگوی مصرف را در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده است، بسیار مهم توصیف کرد از آماده شدن طرحی از سوی وزارتخانه متبوعش در خصوص نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش های فرهنگی و ارایه آن به دولت در آینده نزدیک خبر داد.

خیلی خیلی راحت به نشریات مجوز می دهیم

جنتی در خصوص وضعیت صدور مجوز نشریات مربوط به تشکل های صنعتی و بازرگانی گفت: ما در حال حاضر خیلی خیلی راحت به نشریات مجوز می دهیم. لازم به یادآوری است که از سال 1380 تا به امروز، نشریات زیادی بودند که درخواست های آنها همچنان مانده بود. با کار فشرده ای که در این ماه ها صورت گرفت ما الان تقریباً تمامی درخواست های ارایه شده تا پایان سال 92 را، تعیین تکلیف کرده ایم و حدود 400، 500 نشریه از سال 92 باقی مانده که آن هم در مرحله اخذ استعلام ها است.

رئیس هیات نظارت بر مطبوعات با بیان اینکه من خود با مقید می دانم که در تمامی جلسات هیات نظارت شخصاً حضور داشته باشم گفت: گاهی اتفاق می افتد که مجوز 50 نشریه به صورت همزمان صادر می شود چرا که کار کارشناسی آنها از قبل انجام شده است.

موسسه رسانه‌های تصویری را منحل می کنیم

وی در خصوص ابراز نگرانی یکی از فعالان عرصه های اقتصادی از بی تفاوتی مسئولان سازمان سینمایی نسبت به فعالیت های شبکه نمایش خانگی، از این مساله ابراز تاسف کرد و گفت: حتماً اگر چنین موضوعی در سازمان سینمایی وجود داشته باشد، من آن را به صورت جدی پیگیری می کنم.

جنتی در عین حال با بیان این که موسسه رسانه های تصویری در یک دوره ای توسط آقای لاریجانی تاسیس شد اما الان دیگر فلسفه وجودی اش را از دست داده است گفت: ما اگر بتوانیم این موسسه را منحل کنیم آن را منحل می کنیم چون دیگر فلسفه وجودی اش را از دست داده است. البته ما به دنبال برطرف کردن موانع و مشکلات پیش روی شبکه نمایش خانگی هستیم.

هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که پیوستن به سازمانهای جهانی به نفع ما است یا نه

وی همچنین در بخش دیگری از این نشست دو جانبه از تدوین لایحه مالکیت فکری و معنوی و ارایه آن به مجلس از سوی دولت به مجلس خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با تصویب این لایحه در مجلس پایه و بنیان خوبی برای حفظ کپی رایت گذاشته شود. اما یادآور شد البته مساله پیوستن ما به حوزه جهانی مالکیت فکری مثل سازمان هایی که در برن و پاریس هست، هنوز بحث های باز و مفتوحی است و هنوز ما به این نتیجه نرسیده ایم که پیوستن به این سازمانها به نفع ما است یا نه.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر لزوم اعتماد به فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در عرصه های مختلف به ویژه فرهنگ تاکید کرد و گفت: فکر می کنم الان در کشور کسی نباشد که به بخش خصوصی اعتقاد نداشته باشد. الان آنهایی هم که در دهه 60 با دیده تردید به این عرصه نگاه می کردند، باور کرده اند چقدر واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاری فعالان اقتصادی موثرتر از ورود دولت به این عرصه ها است. واقعیت این است که بخش دولتی در هر جایی که باشد، حاضر نیست به راحتی آنجا را ترک کند.

وی همچنین به درخواست یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای واگذاری صدور مجوز نشریات به اتاق بازرگانی، پاسخ رد داد و گفت: واگذاری مجوز نشریات به اتاق بازرگانی ایران، قانوناً امکان پذیر نیست با این حال ما نهایت تسهیلات را در این حوزه به کار خواهیم گرفت.

همه رئیس جمهورها را از دم خراب کرده‌ایم

جنتی در پایان سخنانش بر لزوم بالا بردن مدارا و تحمل یکدیگر و به ویژه فعالان عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی در جامعه تاکید کرد و گفت: ما همین روسای جمهوری که داشته ایم، از دم خرابشان کرده ایم، آیا یکی شان را سالم گذاشته ایم. متاسفانه ما شخصیت های اقتصادی را هم با عناوینی مانند سرمایه دار و زالوصفت هلاک کرده ایم.

در پایان این نشست مشترک تفاهمنامه ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق بازرگانی ایران به امضای علی جنتی و غلامحسین شافعی رسید.