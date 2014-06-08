اعلام مهلت دریافت آثار بخش نمایشنامه‌ جشنواره تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی جشنواره تئاتر شهر که به منظور توجه هر چه بیشتر به حوزه‌ نمایشنامه نویسی و تولید آثاری متناسب با موضوعات جشنواره برگزار می شود تا 30 تیر پذیرای آثار متقاضی حضور در این بخش خواهد بود.

مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی به شکل رقابتی برگزار می شود و در این بخش نمایشنامه های منتخب به شکل نمایشنامه خوانی توسط پیشنهاد دهنده و یا نویسنده اجرا خواهند شد. طبق فراخوان به نمایشنامه‌های راه يافته به مرحله‌ نهايی این بخش (حداكثر ده نمايشنامه) تا سقف مبلغ 20000000 ريال کمک هزینه نمایشنامه خوانی پرداخت خواهد شد.

مهلت ارسال متن و فرم تقاضای حضور در بخش های صحنه ای و خیابانی 29 خرداد به پایان می رسد و این زمان تمدید نخواهد شد.

سومین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهر تهران در مهر ماه 1393 برگزار می شود.