ترانه های قدیمی به شیراز می آید

عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای نمایش ترانه های قدیمی در شیراز، گفت: این نمایش به کارگردانی و نویسندگی "محمد رحمانیان" در تاریخ 22 الی 24 خرداد ماه در شیراز برگزار می شود.

محسن خباز با اشاره به بازیگران این نمایش افزود: "علي عمراني"، "مهتاب نصيرپور"، "حبيب رضايي"، "افشين هاشمي"، "اشکان خطيبي"، "هومن برق نورد"، "سحر دولتشاهي"، "معصومه رحماني" و "شایسته ایرانی" در این نمایش حضور دارند.



وی تصریح کرد: موسیقی در این نمایش نقش فراوانی دارد که در این راستا"سامان احتشامي" به عنوان پيانيست و "علي زند وکيلي" به عنوان خواننده، گروه را همراهي مي کنند.

مدیر موسسه فرهنگی شهر آفتاب تاکید کرد: نمايش ترانه هاي قديمي، ترکيبي از هشت نمايش کوتاه است که در بهار سال 1390 خورشيدي در تهران مي گذرد، با ترانه هايي که بسياري از ما با آن خاطرات تلخ و شيرين زيادي داريم.