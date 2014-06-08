ایران مهمترین عضو فدراسیون جهانی چوگان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ریچارد خلیل، رییس فدراسیون جهانی چوگان امروز یکشنبه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد.
ریچارد خلیل در این دیدار ضمن ابراز خوشنودی از حضور در ایران گفت: ایران مهد چوگان جهان است و ما میخواهیم همگی آن را به رسمیت بشناسند. فدراسیون جهانی چوگان 89 عضو دارد و ایران به عنوان مهم ترین عضو آن است.
وی ادامه داد: ایران مهد چوگان جهان است که به رسمیت شناخته میشود و امیدوارم با این حضور و مسابقات پیش رو گامهای موثری با حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ایران برداریم.
ریچارد خلیل با اشاره به مسابقات پیش رو خاطرنشان کرد: این رویداد ویژه را در ایران شاهد خواهیم بود که با حضور برترین چوگان بازان جهان از کشورهای آمریکا، آرژانتین، عمان و استرالیا همراه است. رویداد ویژهای نیز در بخش بانوان خواهیم داشت چراکه بانوان به شکل فزایندهای در بخش چوگان پیشرفت میکنند.
رئیس فدراسیون جهانی چوگان شعار مسابقات جام سفرای چوگان را ماهیت حضور در ایران و همکاری و درک متقابل عنوان کرد و گفت: به همین منظور مسابقات را در ایران برگزار کردیم. یکی از دلایل اصلی که میزبانی این رویداد را به ایران دادهایم به خاطر نقشی است که این کشور در منطقه و آسیا دارد.
ریچارد خلیل خاطرنشان کرد: ما میخواهیم روی این نقش و تاریخچه هزار ساله چوگان ایران تاکید داشته باشیم و به همه جهان نشان دهیم که ایران مهد چوگان جهان است.
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