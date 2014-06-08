به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی در جریان دیدار با رئیس فدراسیون جهانی چوگان که امروز یکشنبه در محل وزارت ورزش و جوانان انجام شد، ضمن اشاره به قدمت تاریخی و اهمیت چوگان در ایران، تعامل و همکاری با فدراسیون جهانی را راهکاری مهم در جهت توسعه این ورزش سنتی، تاریخی و ملی عنوان کرد.

وی در این دیدار ضمن تشکر از ریچارد خلیل، رئیس فدراسیون جهانی هم چنین با تشکر ویژه از ایلخانی‌زاده، رئیس فدراسیون چوگان ایران برای برگزاری این نشست، اظهار داشت: امیدوارم حضور اعضای جهانی این رشته تاریخی در کشورمان، دستاوردهای خوبی برای ایران به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به این که چوگان از دیرباز در ایران رونق و اهمیت فراوانی داشته است، گفت: امیدوارم بتوانیم این ورزش سنتی، تاریخی و ملی را با مساعدت‌های فدراسیون جهانی توسعه دهیم. البته به لحاظ بازیکنان و امکانات سخت افزاری وضعیت نسبتاً خوبی داریم که امیدواریم با همکاری و مساعدت فدراسیون جهانی و تعامل دوطرفه به لحاظ امکانات سخت افزاری نیز چوگان ایران را تقویت کنیم.

وزیر ورزش و جوانان از توان برگزاری مسابقات جهانی چوگان در کشور خبرداد و افزود: امیدوارم بتوانیم چوگان را به عنوان یک عنصر فرهنگی و تاریخی بیش از پیش به جهان معرفی کنیم و جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا بخشیم.

گودرزی با تشکر دوباره از حضور اعضای هیات رئیسه فدراسیون جهانی و ایلخانی زاده به خاطر حمایت‎های مادی و معنوی وی، تاکید کرد: به طور ویژه از رسانه‌ها ی جمعی که برای ارتقای ورزش به خصوص شناساندن چوگان در کشور تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم و امیدوارم ایران جایگاه واقعی خود را در چوگان به دست آورد.