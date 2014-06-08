12 هزار شغل جدید در استان مرکزی ایجاد می شود/ وجود 55 هزار بیکار در استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر یکشنبه در نشستی به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، با جوانان استان در سالن جلسات استانداری مرکزی افزود: از این تعداد فرصت شغلی، یک هزار و 200 نفر وارد سیستم دولتی و مابقی وارد بخش های خصوصی خواهند شد.

وی با بیان اینکه واگذاری امور به جوانان موفقیت های بی شماری را برای استان و کشور به همراه خواهد داشت ابراز کرد: فراهم کردن زمینه ای برای حضور سرمایه گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در استان می تواند این امر را تحقق بخشد.

مقیمی با تاکید بر اینکه هر استانی که بتواند در جذب سرمایه گذار موفق تر عمل کند در زمینه ایجاد کار و اشتغال برای جوانان نیز موفق تر خواهد بود، اظهار داشت: باید با دادن مسئولیت به جوانان و باز کردن میدان برای فعالیت آنها از استعدادهای این قشر پویا به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

وی فعال کردن کارگروه های تخصصی جوانان و کارگروه های موضوعی و دستگاهی در استان را از عوامل رفع مشکلات جوانان و استفاده از نقطه نظرات و دیدگاه های آنها در پیشبرد امور دانست و عنوان کرد: باید با فعال کردن این کارگروه ها حس مسئولیت مشترکی در جوانان و مسئولان استان ایجاد شود.

بنابر هنوز دلایلی نتوانسته ایم از نیروهای مدیریتی خود در سطح استان استفاده کنیم

این مقام مسئول ادامه داد: جوانان هم باید با استفاده از تجربه بزرگترها کارها را به خوبی آموخته و بتوانند با قبول مسئولیت و بدون کوچکترین واهمه ای در کارهای مدیریتی و اجرایی استان و کشور شرکت کنند.

استاندار استان مرکزی بیان کرد: با عنایت به اینکه استان مرکزی یکی از استان های نخبه پرور و زبده در بخش مفاخر و مشاهیر است اما بنابر دلایلی نتوانسته ایم هنوز از نیروهای مدیریتی خود در سطح استان آنچنان که شایسته است استفاده کنیم؛ لذا شناسایی این مفاخر به نسل جوان می تواند در ترغیب آنها به کار و تلاش بیشتر موثر واقع شود.

مقیمی تاکید کرد: ما می توانیم با فراهم کردن زمینه حضور جوانان در فعالیت های اجرایی و مدیریتی گام های بزرگی را در استان برداریم.

وی یادآور شد: برای تحقق این مهم ابتدا باید راه ورود جوانان به سیستم اجرایی را باز نماییم و با فراهم کردن شرایط، زمینه حضور آنها را در اداره امور مهیا کنیم.

مشاور امور جوانان استانداری مرکزی نیز گفت: در حال حاضر در استان مرکزی 433 هزار جوان وجود دارد که از این تعداد 127هزار نفر جوان شاغل هستند.

وجود 55 هزار بیکار در استان مرکزی

آقاخانی افزود: در استان مرکزی 55 هزار نفر بیکار نیز وجود دارد که از این تعداد 36 هزار نفر نیروی جوان هستند که باید برای آنها بتوانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم.

وی سن جوانی را بین 15 تا 29 سال اعلام و ابراز کرد: بالا رفتن سن ازدواج جوانان، بیکاری و مشکلات اجتماعی از قبیل اعتیاد از جمله مشکلاتی هستند که جوانان با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

تحریم ها فرصتی طلایی برای نخبگان است

در ادامه این نشست عضو انجمن نخبگان استان مرکزی و نماینده نخبگان این استان بیان داشت: نخبه به افرادی که دارای استعدادهای برتر هستند گفته می شود.

عرفان توجه با بیان اینکه بیشتر مردم و جوانان ایرانی نخبه هستند، افزود: باید به جوانان بیش از پیش در جامعه توجه شود چرا که این افراد ضمن حضور فعلی در جامعه آینده سازان مملکت نیز بشمار می روند.

مدرس دانشگاه و برگزیده المپیاد شیمی ادامه داد: شناسایی نخبگان و پرورش استعدادهای آنها از وظایفی است که بر عهده بنیاد ملی نخبگان گذاشته شده است و این انجمن با شناسایی افراد دارای استعداد برتر و فراهم کردن شرایط لازم برای بروز استعدادهای آنها می تواند گام موثری را در پیشرفت کشور بردارد.

توجه تحریم ها را فرصتی برای بروز استعدادها و توانایی های نخبگان کشور دانست و عنوان کرد: شرایط تحریم ها فرصت طلایی برای نخبگان و بروز استعدادهای آنها بود که با توجه به شرایط سخت کشور توانستند کشور را در بسیاری از عوامل به خودکفایی برسانند.

نماینده ورزشکاران استان مرکزی هم در این جلسه ابراز کرد: ورزش از دو بعد جسمانی و معنوی در جامعه دارای اهمیت است؛ لذا اهمیت به ورزش جوانان می تواند جوانان و نوجوانان را از بسیاری از آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، پرخاشگری و بزهکاری ایمن نگه دارد.

سجاد رفیعی ادامه داد: ترویج ورزش در جامعه منجر به ایجاد نشاط در جامعه و به ویژه در بین جوانان خواهد شد.

قهرمان تیم ملی ژیمناستیک کشور اظهار داشت: جوانان می توانند با روی آوردن به ورزش از عهده حل مشکلات بهتر از قبل برآیند.

دارنده 6 عنوان قهرمانی کشور و یک عنوان چهارمی آسیا در رشته ژیمناستیک، تاکید کرد: توجه بیشتر به ورزش های انفرادی می تواند مقام های بیشتری را برای استان و کشور به همراه داشته باشد.

بیماری اعتیاد در بین بانوان ریشنه دوانده است

عضو انجمن ان.ای استان مرکزی هم اعتیاد را یکی از مشکلات عمده جامعه بیان و عنوان کرد: اعتیاد همچون بارش باران است که هیچکس از ریزش آن در امان نیست.

علی جعفری افزود: امروزه مشکل اعتیاد گریبانگیر بیشتر مردم و به ویژه جوانان شده است که مسئولان امر و خانواده ها باید با آگاه ساختن جوانان و نوجوانان از خطرات اعتیاد آنها را از گرفتاری در این دام دور نگه دارند.

وی با اشاره به اینکه زن برای امانت خلق شده است و نه برای اهانت، افزود: متاسفانه امروزه بیماری اعتیاد در بین بانوان نیز ریشه دوانده است و از آنجایی که زنان اصلی ترین رکن جامعه هستند مسئولان ذیربط باید به این معضل بیش از پیش توجه کنند.

عضو انجمن ان.ای استان مرکزی یادآور شد: بیماری اعتیاد بیماری اکتسابی است؛ لذا باید در این زمینه به جوانان آگاهی های لازم ارائه شود تا از خطر ابتلا به این بیماری در امان بمانند.

جعفری تصریح کرد: جوانان باید سپاسگزار تمام داده های پروردگار باشند و با آگاهی از تمامی خطرات جامعه در جهت پیشرفت و تعالی کشور گام بردارند.