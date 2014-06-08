پژوهش در ادبيات انتظار مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عدالتی مجد عصر يك شنبه در نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهاركرد: رویکرد محتوایی کنگره سراسری فیض حضور توجه به ادبیات انتظار و سوق دادن نسل جوان شعر معاصر آیینی کشور به تحقیق و پژوهش در این زمینه است.

دبیر کنگره سراسری شعر انتظار و مهدویت اظهار كرد: با توجه به گستردگی موضوع انتظار در شعر آیینی، اما اطلاعات ادبی شاعران ما در خصوص ادب انتظار کم است و بیشترین تأکید و رویکرد اعضای هیأت علمی این همایش بر سوق دادن محورها و مضامین در راستای گشوده شدن باب تازه‌ای در ادبیات انتظار است.

وی گفت: هدف از برگزاری این همایشها، ایجاد بستری مناسب برای رشد کیفی آثار شاعران و پژوهش و تحقیق در ادبیات انتظار است.

وی همچنین برجسته‌ترین اثر در موضوع ادبیات انتظار را اثر دکتر محمدعلی مجاهدی (پروانه) با عنوان «سیمای مهدی موعود(عج) در آیینه شعر فارسی» دانست.

حجت الاسلام عدالتی مجد گفت: تبدیل مضامین و عناصر جزیی در شعر انتظار به مضامین کلی و جهان شمول‌تر، معرفی ادبیات معیار در موضوع انتظار و نیز انتظار به عنوان مهمترین عنصر پیوند دهنده ادیان توحیدی، از محورهای دیگر این همایش ادبی بزرگ شاعران آیینی کشور است.

حجت الاسلام عدالتی مجد، توجه به عناصر ظلم ستیزی و عدالت موعود از دیگر دیدگاه‌ها و محورهای موضوعی این همایش برشمرد.

دبیر کنگره سراسری شعر انتظار و مهدویت در ادامه با مروری به هشت شب شعر فیض حضور طی دو سال گذشته، حضور 240 شاعر در این همایشهای ادبی که 30 تن از آنان را شاعران انقلاب و آیینی تشکیل می‌دادند، از فعالیتهای گذشته دبیرخانه این همایش دانست.

وی گفت: هم اکنون نیز کمیته ارزیابی این همایش مشغول سطح بندی آثار رسیده به دفتر این همایش برای شرکت و نیز چاپ در مجموعه مدون شعر فیض حضور است.

وی همچنین عنوان داشت: تاکنون بیش از 150 اثر شعر به دبیرخانه این همایش رسیده است.

حجت الاسلام علی عدالتی مجد از دیگر برنامه‌های ویژه این همایش را تجلیل از دو شاعر آیینی کشور استاد دکتر محمد علی مجاهدی (پروانه) و استاد حاج محمود اکبرزاده دانست.

رونمایی از کتاب مجموعه شعر فیض حضور و ویژه نامه مخصوص این کنگره با شعار «وقت است که بازآیی» از دیگر برنامه‌های این گردهمایی بزرگ شاعرانه است.

دبیر کنگره شعر انتظار و مهدویت افزود: 23 شاعر از 19 استان در این همایش حضور دارند و 30 شاعر آیینی مشهد در این همایش به شعرخوانی می‌پردازند.

همایش سراسری شعر انتظار و مهدویت با عنوان «فیض حضور» پنج شنبه مصادف با 14 شعبان صبح و عصر در تالار نور مشهد برگزار می‌شود.