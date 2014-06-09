برپایی نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی خراسان شمالی است

حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی از بیستم الی بیست و ششم خرداد ماه امسال، افزود: با پیگیری ها و برنامه ریزی های انجام شده در راستای بازدید آسان شهروندان از نمایشگاه کتاب، امسال این نمایشگاه در بجنورد و در محل بازار بزرگ امام رضا(ع) دایر خواهدمی شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری هرچه با شکوهتر نمایشگاه کتاب زمینه بهره مندی شهروندان از این نمایشگاه فراهم شود.

ثابت قدم وحید در ادامه ارائه کتب جذاب و مفید را بهترین راهکار برای جذب افراد به سمت مطالعه دانست و گفت: در صورت تبلیغ و اطلاع رسانی بهتر محتوای کتاب می توان سرانه کتابخوانی را افزایش داد.

وی اضافه کرد: بهره گیری از حضور بزرگانی که در زمینه کتاب و کتابخوانی الگو هستند از بهترین روش ها برای جذب عموم افراد به سمت مطالعه است.

این مسئول گفت: امیدواریم بتوانیم با برپایی نمایشگاه کتاب که به عنوان بزرگترین رخداد فرهنگی استان محسوب می شود بسترهای لازم برای بهره مندی اقشارمختلف مردم در جهت ترویج فرهنگ مطالعه کتاب را فراهم آوریم.

ثابت قدم وحید برپایی نشست های تخصصی، رونمایی از تازه های کتاب ناشران استان، تجلیل از فعالان چاپ و نشر، اجرای برنامه های هنری و فرهنگی و... را از مهمترین برنامه های جنبی هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان ذکر کرد.

هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی از 20 الی 26 خردادماه سال جاری از ساعت 14 تا22 در محل بازار بزرگ امام رضا(ع) برای بازدید عموم دایر خواهد شد.