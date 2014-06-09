واکنش روابط عمومی وزارت علوم به اظهارات عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر از دومین تذکر رئیس جمهور در جلسه 13 خردادماه این شورا به رضا فرجی دانا در خصوص روند انتصابات در دانشگاههای کشور خبر داد.

این در حالیست که پیش از نیز یکی دیگر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که خواست نامش مطرح نشود، اعلام کرده بود که رئیس جمهور در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اردیبهشت ماه امسال برگزار شده بود، به وزیر علوم در خصوص روند انتصابات روسای دانشگاه ها تذکر داده و از وی خواسته بود رویه خود را در این خصوص تغییر دهد.

در همین زمینه وزارت علوم با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر نسبت به خبر دومین تذکر رئیس جمهور به وزیر علوم واکنش نشان داد و اعلام کرد:

" عطف به مطلب ارسالی روی سایت آن خبرگزاری با عنوان « وزیر علوم بار دیگر از رئیس جمهور تذکر گرفت» به استضار می رساند:

1- نقل خبر از منابع ناشناس به دلیل خدشه دار بودن اصل اعتبار منبع و شباهت به جریان سازی رسانه ای مورد باور و اعتماد هیچ کس نیست و اصولاً مشخص نیست که محتوای خبر، خیال پردازی خبرنگار است یا ذهنیات منبع ناشناس خبر!

2- اصولاً وزارت علوم بنا ندارد به مطالبی که صرفاً با هدف فضاسازی رسانه ای و بدون هیچ پشتوانه اعتباری منتشر می شوند، پاسخ دهد؛ اما از آنجا که استمرار ذهنیت سازی ها می تواند به تشویش اذهان عمومی بینجامد وزارت علوم اعلام می کند که خبر مذکور هیچ رنگ و بویی از واقعیت ندارد."

به گزارش مهر، وزارت علوم در حالی این خبر را "خیالبافی خبرنگار" اعلام کرده که فایل صوتی مصاحبه هر دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نزد خبرگزاری مهر محفوظ است و این افراد سالهاست در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت دارند.

از سوی دیگر، روز گذشته به محض انتشار این خبر در خبرگزاری مهر، برخی دیگر از رسانه ها از تذکرات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرجی دانا در جلسه 13 خردادماه خبر داده اند و به شکلهای مختلف به اتفاقات اخیر شورا و مورد نقد قرار گرفتن وزیر علوم از سوی این اعضا، اشاره کرده اند.

یادآوری می شود که به گفته برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرجی دانا در مقابل این تذکرات رئیس جمهور از عملکرد خود دفاع کرده است.