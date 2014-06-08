وزیر علوم بار دیگر از رئیس جمهور تذکر گرفت

یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه این شورا بار دیگر به وزیر علوم در خصوص روند انتصابات در دانشگاهها تذکر داد اما وزیر علوم مانند گذشته از عملکرد خود دفاع کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با این روند بحث تغییر فرجی دانا پیش آید یا خیر، این جریان را در شرایط فعلی، غیرقابل پیش بینی ارزیابی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه فضای شورا را روی هم رفته در این زمینه مثبت ارزیابی نکرد.

به گفته وی، انتخاب رئیس دانشگاه تهران در این جلسه از شورا مطرح نشد و از یک تغییر در این باره خبر داد و گفت: مقرر شد معرفی رئیس دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی همانند معرفی سایر روسای دانشگاهها انجام شود.

به گزارش مهر، فرجی دانا طی یک ماه گذشته دو بار از رئیس جمهور به دلیل عملکردش در خصوص نحوه تغییر روسای دانشگاههای کشور تذکر گرفته است.