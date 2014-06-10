به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری دبیر دوازدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با اعلام این خبر گفت: نخستین کارگروه هنری جشنواره دوازدهم اسفند سال گذشته با حضور دکتر مرادخانی در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که دومین کارگروه هنری را در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۱ و ۲۲ خرداد در شهر اردبیل برگزار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این کارگروه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای آذربایجان شرقی (مجری جشنواره سراسری عکس رضوی)، اصفهان (مجری نهمین جشنواره ملی جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی)، خراسان رضوی (مجری جشنواره ملی خوشنویسی رضوی)، فارس (مجری جشنواره ملی هنرهای تجسمی رضوی)، قزوین (مجری جشنواره سراسری نمایشنامهنویسی رضوی)، کهگیلویه و بویراحمد (مجری جشنواره سراسری آئینهای نمایشی و پردهخوانی در فرهنگ رضوی)، هرمزگان (مجری جشنواره ملی تئاترکودک و نوجوان رضوی) و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست کشور (مجری جشنواره محیط زیست در آموزههای رضوی) حضور دارند.
جعفری افزود: روز گذشته با حضور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال از سایتهای استانی جشنواره امام رضا(ع) رونمایی کردیم که امیدواریم با رونمایی این پورتالها، شاهد گسترش اطلاعرسانی درباره جشنوارههای موضوعی امام رضا(ع) باشیم.
دبیر دوازدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با اشاره به برنامههای این جشنواره در استان اردبیل گفت: اردبیل شهریور امسال میزبان دو جشنواره «مدیحه سرایی، چاوشیخوانی، تواشیح و ابتهال رضوی» و «داستان کوتاه و خاطرات زیارت رضوی» است که جشنواره نخست به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جشنواره دوم به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار میشود.
وی ادامه داد: البته پیش از برگزاری این دو جشنواره مهم، ما هفته فرهنگ رضوی را از 16 تا ۲۲ مرداد در اردبیل برگزار خواهیم کرد تا این استان، سومین میزبان در سومین دوره هفتههای فرهنگ رضوی باشد.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) از اردبیل به عنوان یکی از استانهای فعال در جشنوارههای رضوی یاد کرد و افزود: سال گذشته 13 عنوان کتاب و ۸ آلبوم صوتی در اردبیل منتشر شد و که ماحصل برگزاری هشت دوره جشنواره مدیحهسرایی، چاوشیخوانی، تواشیح و ابتهال رضوی است و این کار ارزشمند جای تقدیر و تشکر دارد.
وی در پایان با اشاره به توریستیبودن اردبیل در ماههای گرم سال و حضور میلیونی مسافران در این استان ابراز امیدواری کرد برنامههای جشنواره امام رضا(ع) در اردبیل با استقبال بینظیر مردم منطقه و گردشگران مواجه شود.
بر اساس این گزارش، دوازدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذیالقعده (موسوم به دهه کرامت) برابر با پنجم تا پانزدهم شهریور 1393 در تمام استانهای ایران و 75 کشور جهان برگزار میشود. مراسم اختتامیه این جشنواره در شب میلاد فرخنده ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و طی آن از هشت خادم برگزیده رضوی در داخل و هشت خادم برگزیده رضوی در بخش بینالملل تقدیر به عمل میآید.
علاقهمندان برای ثبتنام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامهها میتوانند به سایت «شمس طوس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند. همچنین سامانه پیام کوتاه: 30007888 و شماره تلفن: 05112283044 به عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.
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