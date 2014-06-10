کتاب "با تو می مانم" خاطرات رزم سردار نظمی در تبریز رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشيد نظمی‌ (راوی اثر) شانزدهم شهريور ماه سال 1360 برای‌ اولين بار به جبهه سوسنگرد رفت و در عمليات «شهيد مدنی» ‌شركت كرد و در سوسنگرد بر اثر اصابت تركش از ناحيه بازو زخمی شد.

وی در نبردهای مهم و سرنوشت سازی‌ چون مطلع الفجر، ‌مسلم‌ بن‌ عقيل، ‌والفجر مقدماتی‌،‌ والفجرهای ‌1، 2، 4 و 8، خيبر، ‌بدر،‌ كربلای 4 و 5 و بيت المقدس 2 شركت كرد،‌ چندبار زخمی شد و به افتخار جانبازی ‌نايل آمد.

در عمليات بزرگ «بدر» فرماندهی‌ گردان سيد الشهداي لشكر عاشورا را بر عهده داشت و تنها فرمانده گردانی بود كه آن‌ سوی ‌دجله تا لحظه شهادت سردار نامدار اسلام، شهيد مهدی باكری فرمانده لشكر 31 عاشورا كنارش ماند.

بر اساس این گزارش، کتاب "با تو می مانم" که به قلم رضا قلیزاده علیار نوشته شده و توسط انتشارات صریر به چاپ رسیده، با تیراژ 2000 نسخه، شامل 27 فصل با ترکیب 25 بخش نوشتاری و دو فصل عکس و اسناد در 768 صفحه، بهار امسال منتشر شده است.

گفتنی است این مراسم روز سه شنبه 20 خرداد رأس ساعت 18 در مجتمع فرهنگی صدرای تبریز واقع در بلوار استاد شهریار برگزار می شود.