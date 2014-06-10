به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقری مسئول رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی ظهر سه‌شنبه در جلسه رسیدگی به امور مساجد بشرویه در جمع هیات امنای مساجد و ائمه جماعت این شهرستان به اهمیت نماز و مسجد اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص اهمیت نماز می‌توان گفت تنها در دو کتاب 59 هزار روایت از معصومین نقل شده است که مربوط به تمام ابواب فقهی است که از این تعداد روایت، 19 هزار یعنی یک سوم مربوط به نماز است.

وی افزود: 90 بار واژه نماز و 900 بار کلمات مرتبط با نماز در قران آمده است همچنین 24 مورد واژه مسجد در قران ذکر شده و اساسا ابواب فراوانی در مجامع روایی ما به مسجد و نماز اختصاص داده شده است.

حجت الاسلام باقری ادامه داد: برخی از آیات در مساجد به پیامبر نازل شده و نام بعضی از مساجد در قران ذکر شده است و اساسا قران کریم زبان مشترک اقوام طبقات و اقشار مختلف در مسجد است.

وی بیان کرد: هیئت امنا شیفته و علاقه مند به خداوند و دین خدا، چراغ جایگاه عبادت را در مساجد پرفروغ روشن نگاهداشته اند.

وی با اشاره به آیه 40 سوره حج اظهار داشت: کسانی که قدرت در دست دارند باید نماز را به پا دارند و امر به معروف و نهی از منکر کنند چرا که بدون شک خداوند متعال کسی را که دین خدا را یاری کند را یاری می‌کند.

حجت الاسلام باقری ادامه داد: یاران دین خدا کسانی هستند که بعد از گرفتن قدرت از این امکان برای اقامه نماز بهره می گیرند و خداوند متعال کمک به آنان را وعده قطعی و حتمی خود می‌داند.

وی گفت: مسجد جایگاه تامین کننده نیاز های فراوان پیدا و ناپیدای شهراست که کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دارد و بازویی توانمند برای نیروی‌های نظامی، اجتماعی، فرهنگی و... است لذا خادم و امام جماعت و هیئت امنای آن و تمام کسانی که به مسجد کمک می کنند کمک به نیازها، ضرورت‌ ها و زیرساخت های کشور کرده اند.

وی گفت: اهمیت مسجد در استمرار انقلاب و خنثی کردن توطئه ها دشمن در این چند دهه آشکار است.

مسئول رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی افزود: باوجود ظرفیت بالای مساجد استفاده لازمی که باید بشود از آن نشده است چرا که مسجد یک منبر قوی و یک سرمایه بی بدیل است که باید از آن استفاده بسیار کرد.

حجت الاسلام باقری بیان کرد: اداره مساجد از شئون ولایت فقیه است و مرکز رسیدگی به امور مساجد در تمامی مساجد استان راه اندازی شده است و در بشرویه نیز این مرکز توسط حجت الاسلام و المسلمین شمس الدین امام جمعه بشرویه مدیریت می شود و دبیر اجرایی آن حجت الاسلام حدادیان امام جمعه موقت این شهرستان است.

وی ادامه داد: ماموریت این مرکز در حقیقت مرتبط با بخش داخلی و به عبارتی کارهای برنامه ای و نرم افزاریی مساجد را شامل می‌شود.

ضرورت اموزش به خادمین مساجد

مسئول رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی افزود: مناسبت‌های مهمی چون عزل و نصب ائمه جماعت تعیین هیئت امنا برعهده مرکز رسیدگی به امور مساجد می باشد که بخش عمده مسئولیت این مرکزآموزش ائمه جماعت و هیئت امنا و خدام است و باید بپذیریم که برای رسیدن به مساجد تراز اسلامی باید بیشتر تلاش کنیم.

حجت الاسلام باقری اظهار داشت: مسجد یعنی مدیریت دینی و جذب جوان و نوجوان و تامین نیاز زنان و مردان خداجوی در ابعاد مختلف دینی و معنوی لذا نیاز به آموزش خادمین هر مسجد دارد.

وی ضمن اینکه زحمات خدام را قابل تقدیر دانست گفت: میانگین سن اداره کنندگان مساجد استان ما بالای 65 سال است و میانگین سطح سواد آنها خواندن و نوشتن است که مدیریت مساجد توسط این افراد مشکل می باشد لذا باید آنها را کمک کنیم.

امام جمعه شهرستان بشرویه جایگاه خدمتگزاران در مساجد را بسیار والا دانست و خاطرنشان کرد: این جایگاه تا حدی والا است که خداوند به دو پیامبر الولعظم خود دستور خدمتگزاری در خانه خود و مساجد را داده بود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین جایگاه مسجد و نمار جماعت را جایگاه ویژه ای دانست واظهار داشت: خدام در مساجد وسایر افراد که در این راستا تلاش می کنند از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند که همگی در مسیر حق و دستورات خداوند متعال خدمت می کنند.

امام جمعه بشرویه در خصوص جایگاه ویژه خدام گفت: خداوند دو پیامبر الولعظمش حضرت ابراهیم و اسماعیل را برای نظافت خانه خدا مامور کرد تا فضا را برای عبادت بندگانش آماده نمایند که این نشان دهنده ارزش بالای خدمتگزاری در مسجد است.

وجود 117 مسجد در بشرویه

علی قلیان اول رئیس شورای شهرستان بشرویه نیز در این نشست بیان کرد: بشرویه شهری کاملا اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که نزدیک به 150 مسجد در بشرویه است که نیمی از آنها فعال است لذا می‌طلبد ما شهر را به سمتی بریم تا زمینه عبادت و بندگی مردم ایجاد شود.

وی مساجد را به ستارگانی نورانی تشبیه کرد و پس از آن آمادگی شورای شهر را برای هرگونه کمک به مساجد در تخریب بازسازی آن اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر حدادیان امام جمعه موقت بشرویه نیز از وجود 117 مسجد در بشرویه خبر داد و بیان کرد: در راستای انجام وظایف در رسیدگی به امور مساجد که وظیفه ای بسیار مهم است و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.