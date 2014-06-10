به گزاش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال زائرین از 20 نقطه پروازی کشور اعزام حج تمتع خواهند شد افزود: زمان برگشت آخرین گروه حجاج ایرانی نیز 7 یا 8 آبانماه خواهد بود.

وی از برقرای پرواز سفر حج تمتع برای نخستین بار از فرودگاه شهر زنجان خبرداد و ادامه داد: امسال برنامه‌ریزی برای ایستگاه پرواز زنجان آغاز شده است و خدمات لازم به مسافران و خانواده های آنان در فرودگاه ارائه می شود.

اوحدی با اشاره به اینکه 55 درصد از زائران حج تمتع را زنان تشکیل می‌دهند افزود: به جهت محدودیت زائران زن در مراحعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات امسال 60 پزشک زن به همراه کاروان ها به حج تمتع مشرف می شوند..

رئیس سازمان حج و زیارت کشور از افزایش چهار برابر پزشکان زن در طرح انطباق حج تمتع خبر داد و افزود: زائران زن حج تمتع در مراجعه به درمانگاه‌ها در دوران حج با مشکلاتی مواجه بودند که با افزایش تعداد پزشکان زن این مشکمل برطرف می‌شود.

اوحدی گفت: امسال آخرین پروازه عمره گزاران پنجم تیر خواهد بود و تا پایان برنامه آخر امسال این میزان به 830 هزار نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه از زمان شیوع بیماری کرونا در عربستان به رغم حضور حجاج عمره در عربستان هیچ مشکلی برای حجاج ایرانی پیش نیاآمده است افزود: تاکنون حتی یک نفر از حجاج ایرانی به بیماری کرونا مبتلا نشده است و با کنترل بیماری، امیدواریم امسال هیچ‌گونه محدودیت اعزام به حج تمتع نداشته باشیم.

اوحدی در ادامه به پروازهای عتبات عالیات نیز اشاره کرد و افزود: برای افزایش تعداد سفر به عتبات عالیات باید زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات به زائران و تربیت نیروی انسانی را فراهم کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: در همین راستا دوره‌های آموزشی برای افرادی که قصد خدمت به زائران عتبات عالیات را دارند از سوی این سازمان تشکیل می‌شود.

اوحدی افزود: با توجه به جلساتی که با مقامات عربستان سعودی داشته‌ایم آن‌ها اعلام کرده‌اند که تا حد زیادی این بیماری در این کشور کنترل شده و امیدواریم در ماه‌های باقی مانده به اعزام حاجیان مشکل خاصی پیش نیاید.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور افزود: توصیه‌های لازم به حجاج ارایه شده و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز بلافاصله موارد بررسی می‌شود که خوشبختانه تاکنون موردی در رابطه با ابتلا زایری به این بیماری گزارش نشده است

اوحدی ادامه داد: توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت عربستان اعلام شده مبنی بر اینکه زایرانی که دچار بیماری خاص هستند زیارت خود را به سال بعد موکول کنند و البته مشکلی برای اعزام در سال‌جاری وجود ندارد.

اوحدی افزود: این بیماری در عربستان تحت کنترل است ولی به زائرانی که سابقه بیماری خطرناک دارند توصیه می شود تا سفر خود را به سال های آتی موکول کنند.

رییس سازمان حج و زیارت از کاهش هزینه عتبات عالیات خبرداد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده هزینه سفر به عتبات عالیات نیز به میزان 10 درصد کاهش یافته است.

اوحدی ادامه داد: هزینه تمام شده برای حج تمتع رااز 78میلیون تا 106 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: برای رفاه زائرین وجوه حج تمتع طی دو قسط دریافت می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور از تقسیط هزینه حج تمتع خبر داد و گفت: به جهت بالا بودن هزینه حج تمتع و مشکلاتی که زائران در پرداخت آن مواجه بودند امسال برای اولین بار هزینه حج تمتع در 2 قسط پرداخت شد.

اوحدی با اشاره به اینکه طبق هماهنگی با بانک ملی این اقدام انجام شد افزود: تاکنون یک مورد نیز خلف وعده از سوی زائران انجام نشد.

وی ادامه داد: امسال ثبت نام حج تمتع سه ماه زودتر از موعد آن نسبت به سنوات گذشته انجام شد.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور همچنین تعداد دفاتر اعزام به حج و عتبات عالیات در استان زنجان را 15 مورد عنوان کرد و افزود: هشت مورد نیز تقاضا برای اخذ مجوز در استان زنجان وجود دارد.

اوحدی گفت: همچنین در حال حاضر یک هزار 830 دفتر اعزام زائران و کاروان به حج و عتبات عالیات در کشور وجود دارد.