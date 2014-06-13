به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فتحی کارگردان سینمای ایران و سرپرست داوران جشنواره بزرگ «ستاره 20» در مورد داوری و شرکت کنندگان این مسابقه بزرگ بازیگری گفت: این مسابقه راهی است برای اینکه فضایی فراهم شود تا استعدادهای بازیگری از سراسر ایران شناسایی شود تا همگان بتوانند از فرصت یکسان برای بازیگری بهره مند شوند.



وی افزود: خوشبختانه استقبال خوبی از سوی هنرمندان برای داوری این مسابقه به عمل آمده و شرکت کنندگان نیز استقبال خوبی از این مسابقه داشته اند و ما در حال حاضر داوری بخش اول را برای انتخاب ها آغاز کرده ایم. کار گزینش آثار برای هیأت انتخاب بسیار سخت است زیرا ده ها هزار اثر به این مسابقه رسیده است و ما مجبوریم از این تعداد تنها 6 هزار نفر را برای ورود به دوره بعدی انتخاب کنیم.



رییس هیأت داوران جشنواره و مسابقه بزرگ «ستاره 20» اضافه کرد: برنامه ریزی که در مورد داوری این جشنواره و مسابقه بزرگ بازیگری شده است تغییر داوران در هر دوره است.



وی ادامه داد: در هر دوره از مسابقه داوران تغییر می کنند تا کار حرفه ای تر پیش رود و ما برای انتخاب ستاره ها کمتر دچار انتخاب های سلیقه ای داوران شویم.



فتحی خاطر نشان کرد: این مسابقه آموزش مهارتهای بازیگری را نیز برای انتخاب شوندگان فراهم کرده است تا در دوره های بعدی رقابت، شرکت کنندگان هم سطح شوند و در حق هیچ فردی اجحافی صورت نگیرد.



رییس هیأت داوران جشنواره و مسابقه بزرگ ستاره 20 در پایان تصریح کرد: مسابقه بازیگری «ستاره 20» این فرصت را در اختیار تمام جوانان و علاقه مندان مستعد بازیگری قرار می‌دهد تا ضمن آشنایی با اصول حرفه ای و اخلاقی، به تصورات خود از هنر بازیگری جامه عمل بپوشانند و حمایت واقعی از ایشان صورت گیرد بدون آنکه هزینه گزافی پرداخت کنند.

