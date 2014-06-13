به گزارش خبرنگار مهر، هافبک کناری تیم فولام آماده است تا روز دوشنبه نخستین بازی خود را برای ایران در جام‌جهانی مقابل نیجریه برگزار کند. در گروه ایران تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی حضور دارند، برای همین تعداد کمی هستند که برای ایران شانس قایل هستند ولی دژاگه که در تیم زیر 21 سال آلمان بازی کرده است باور دیگری دارد.

اشکان دژاگه در گفتگو با سایت باشگاه فولام گفت: به عقیده من تیم ایران می‌تواند شگفتی‌ساز شود. ایران برای چهارمین بار است که به جام‌جهانی صعود می‌کند ولی هیچ گاه به مرحله حذفی صعود نکرده است. برای همین تلاش می‌کنیم که به مرحله دوم صعود کنیم.

وی اضافه کرد: در این دوره بازی‌ها فشاری روی تیم ایران وجود ندارد. ما با آرژانتین، نیجریه و بوسنی در یک گروه هستیم که گروه سختی است ولی در فوتبال چیزی قابل پیش‌بینی نیست و می‌توانیم شگفتی خلق کنیم.

بازیکن تیم ملی ایران در بخش دیگری از حرف‌هایش با سایت باشگاه فولام حضور ایران در جام جهانی را یک افتخار بزرگ برای کشورمان دانست و عنوان کرد: تیم ملی ایران بازیکنان خوبی دارد. رضا قوچان‌نژاد در چارلتون اتلتیک بازی می‌کند. علیرضا جهانبخش عضو تیم نایمخن هلند است و دانیل داوری هم در تیم اینتراخت برانشوایگ به میدان رفته است.

دژاگه در پایان گفت: حضور در جام جهانی برای هر بازیکن جوانی یک رویا است. این نخستین جام‌جهانی برای من است که برای همین کمی عصبی و هیجان‌زده هستم. جام جهانی 1994 را به خاطر می‌آورم که در آن باجو پنالتی را خراب کرد. دی وی دی مسابقات سال 90 را از همسایه خودمان گرفتم و تماشا کردم. در آن مسابقات آلمان برابر انگلیس در ضربات پنالتی برنده شد و در نهایت به مقام نخست دست یافت.