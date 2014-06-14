حسن ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین اقدامات دبیرخانه سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر پیرامون نحوه انتشار فراخوان این دوره از جشنواره توضیح داد: منتظر برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره هستم که قرار است روزهای پایانی این هفته یا اوایل هفته آینده برگزار شود که به طور حتم در این جلسه تکلیف انتشار فراخوان جشنواره سی ام مشخص می شود.

وی ادامه داد: این مساله قابل پذیرش است که در نحوه انتشار فراخوان کمی با تاخیر مواجه شدیم اما به طور حتم هفته آینده تکلیف انتشار فراخوان مشخص می شود و هنرمندان می توانند برای شرکت در جشنواره با توجه به جزییات فراخوان اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیر سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف و اضافه شدن بخش های مختلف جشنواره بیان کرد: طبق پیش بینی هایی که انجام گرفته قرار است بخش‌هایی به جشنواره سی ام موسیقی فجر اضافه شود که این موضوع هم منوط به تصویب در شورای مشورتی و شورای سیاستگذاری جشنواره است که با برگزاری این جلسه جزییات بیشتری به اطلاع هنرمندان فعال حوزه موسیقی خواهد رسید.

ریاحی که به تازگی حکم دبیری جشنواره موسیقی دانشجویان مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر را از حمید شاه آبادی دریافت کرده است در بخش پایانی صحبتهای خود درباره هماهنگی این دو مسئولیت گفت: شاید در ابتدا مشکلاتی به لحاظ تداخل کارها به وجود بیاید اما من معتقدم چون این جشنواره با نام دانشجویان رقم خورده بنابراین باید تمام تلاش را انجام داد که حرکت های موسیقایی در حوزه دانشجویی شکوفا شود و مقدمه ای برای حضور هنرمندان در عرصه های حرفه ای تر باشد بنابراین تمام تلاش خودم را انجام می دهم که فعالیتهایم در دبیرخانه جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با این جشنواره تداخل نداشته باشد و مشکلی ایجاد نکند.