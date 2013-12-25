حسن ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر حذف بخش موسیقی نواحی این دوره از جشنواره انجام نگرفته است، خاطرنشان کرد: مانند سال‌های گذشته امسال در جشنواره بیست و نهم هم از گروه‌هایی در حوزه موسیقی نواحی برای حضور در این رویداد بین المللی بهره خواهیم برد و علاقه مندان موسیقی نواحی مطمئن باشند که ما در جشنواره امسال هم از حضور هنرمندان این گونه موسیقایی استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه برای موسیقی نواحی کشورمان جشنواره جداگانه ای برگزار می شود ما نمی توانیم در جشنواره فجر به طور کامل بخش مختلف موسیقی نواحی را پوشش دهیم چراکه هم به لحاظ بودجه دچار کمبود هستیم و هم از نظر سالن اجرا با کمبود شدیدی مواجه هستیم. معضل کمبود تالارهای استاندارد اجرای موسیقی در کشورمان یکی از مشکلات اساسی برای میزبانی گروه‌های مختلف شرکت‌کننده است اما با این حال دلیلی برای حذف بخش موسیقی نواحی ندیدم و مطمئن باشید در جشنواره بیست و نهم موسیقی فجر از تعدادی گروه موسیقی نواحی برای اجرا دعوت خواهیم کرد.

این آهنگساز خاطرنشان کرد: موسیقی نواحی یکی از علاقه‌مندی های من در عرصه موسیقی است که همواره تلاش کردم به سهم خود توجه زیادی به آن داشته باشم ضمن اینکه باید این نکته را بگویم که پایان نامه دکترای من حوزه موسیقی ایل قشقایی بود که این به خودی خود دلیل محکمی برای حضور بخش موسیقی نواحی در جشنواره ای که من دبیر آن هستم خواهد بود.

دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از برگزاری یک جشنواره متفاوت نسبت به سالهای گذشته خبر داد و گفت: تمام تلاش من و همکارانم در ستاد جشنواره، معاونت هنری ارشاد و دفتر موسیقی برای برگزاری یک جشنواره پویا و تاثیرگذار است و امیدوارم با اقداماتی که تاکنون در حد تلاش ها و امکانات موجود انجام گرفته شاهد جشنواره تاثیرگذاری در عرصه موسیقی باشیم.